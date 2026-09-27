Los días marcan diferencias significativas en la trayectoria del poder judicial, especialmente cuando la figura del juez se desvincula de la responsabilidad que debe asumir. La jubilación del juez Juan Carlos Peinado el próximo 27 de septiembre se erige como un momento importante en la justicia española, un hecho que podría influir en futuros procesos judiciales.

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Peinado se despide de su carrera judicial con un auto que ha revolucionado la opinión pública, al dictar la apertura de un juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, apenas seis días antes de su retiro. Este gesto ha sido interpretado como un cierre que no solo culmina su instrucción, sino que también revela su visión particular de la justicia.

El momento en que se produce este auto no es casualidad; coincide con la semana de su jubilación, lo que ha suscitado preguntas sobre la responsabilidad que un juez debe tener al dictar resoluciones tan relevantes. Peinado, en lugar de permitirse el silencio que debería acompañar a una decisión de tal envergadura, parece haber optado por hacerse notar en un contexto mediático muy específico.

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El auto en cuestión no solo ha sido criticado por su contenido, sino también por la falta de acusación del Ministerio Fiscal, que ha solicitado el sobreseimiento del caso. Esto plantea serias dudas sobre la solidez de la evidencia presentada y la proporcionalidad del juicio contra una figura pública.

Además, el contexto institucional en el que ocurre este auto genera también inquietud, dado que instituciones como el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial han tenido que intervenir para corregir aspectos de la actuación del juez. Esta situación plantea interrogantes sobre la falta de normas claras y la necesidad de una revisión en la actuación de ciertos magistrados.

El 27 de septiembre, con la jubilación de Peinado, se cierra una etapa en la que la justicia ha quedado expuesta a un espectáculo innecesario. En tiempos donde la independencia judicial es crucial, es un alivio que el juicio ahora se gestione sin la sombra de un juez que confundió su función con el deseo de notoriedad. Este cambio se constituye como un paso necesario hacia una justicia más imparcial y equitativa.