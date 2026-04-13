Un inspector jefe de la Policía Nacional confirma ante la Audiencia Nacional que el excomisario relató los detalles de la operación de espionaje a la periodista en una conversación grabada.

La segunda semana del juicio por la ‘Operación Kitchen’ ha comenzado este lunes, 13 de abril, con un testimonio que sitúa el foco mediático sobre una de las figuras más relevantes de la televisión en España. Durante la declaración de Gonzalo Fraga, el inspector jefe de Asuntos Internos que lideró la investigación de esta trama parapolicial, ha salido a relucir el nombre de la comunicadora Ana Rosa Quintana en relación con las grabaciones intervenidas al excomisario José Manuel Villarejo.

El testimonio de Fraga ha resultado determinante para identificar las estructuras de comunicación de la red que, presuntamente, se urdió en 2013 para sustraer y destruir pruebas al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, con el fin de proteger a altos cargos de la formación ante el avance del caso Gürtel.

El audio que identifica a Mariano Rajoy

El inspector jefe ha explicado ante el tribunal cómo los investigadores lograron confirmar con certeza la identidad de las personas que se escondían tras diversos alias. Según ha declarado Fraga, el excomisario Villarejo grabó una conversación en la que participaban la propia Ana Rosa Quintana, su pareja y la pareja del policía.

En dicha grabación, de carácter «expeditivo», Villarejo detallaba los pormenores de la ‘Operación Kitchen’. Según el mando policial, en ese encuentro el excomisario explica de forma literal que apelativos como «el asturiano» o «el barbas» eran los motes empleados por la trama para referirse al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

«En una conversación que graba Villarejo con Ana Rosa Quintana y las parejas de ambos llega un momento en el que explica literalmente que ‘asturiano’ es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy, lo dice tal cual», ha aseverado Fraga en sede judicial, despejando así las dudas sobre unos indicios que se manejaban desde hace ocho años.

Polémica editorial en Telecinco

La mención de la presentadora en la Audiencia Nacional se produce en un contexto de tensión interna en su espacio televisivo. El señalamiento en el juicio llega pocos días después de que dos colaboradoras de su programa, Esther Palomera y Pilar Santos, manifestaran en directo su disconformidad con el tratamiento informativo del caso.

Las periodistas protestaron por lo que consideraban una falta de imparcialidad, al entender que se estaba otorgando una menor cuota de pantalla a la ‘Operación Kitchen’ en comparación con otros procesos judiciales que afectan al actual Gobierno.

El objetivo de la trama parapolicial

Más allá de las implicaciones mediáticas, la jornada de este lunes ha servido para que los agentes de Asuntos Internos ratifiquen la tesis principal de la acusación: el uso del aparato del Ministerio del Interior para blindar a la cúpula del PP.

La investigación confirma que la red intentó eliminar cualquier rastro documental o gráfico en posesión de Bárcenas que pudiera vincular directamente a Rajoy con la financiación irregular del partido. Con la identificación de los alias en los audios de Villarejo, la instrucción judicial entra en una fase crítica para determinar las responsabilidades políticas y penales de quienes ocupaban los máximos niveles del Estado en el momento de los hechos.