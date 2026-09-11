Vox Ceuta ha hecho una severa acusación contra el presidente del Gobierno, Sánchez, al afirmar que es responsable de la situación actual en las calles de la ciudad.

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La denuncia, compartida por Santiago Abascal, líder del partido, sostiene que Sánchez ha traicionado a los ceutíes y a todos los españoles, actuando como «agente del gobierno marroquí».

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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