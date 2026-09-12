Ayer se retomó la actividad parlamentaria en Ceuta con un pleno dedicado a la votación de un expediente de modificación presupuestaria.

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El MDyC optó por abstenerse y comunicó a la responsable de Hacienda que la defensa de los intereses de Ceuta no es incompatible con la fiscalización de la gestión del Ejecutivo.

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