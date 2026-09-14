Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años de la Universidad de Granada, ha sido asesinada en el estado mexicano de Morelos mientras realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

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Una estudiante española de 21 años, identificada como Claudia Tacoronte Aguilera, ha sido asesinada en el estado mexicano de Morelos mientras realizaba una estancia de intercambio académico.

La joven era alumna de la Universidad de Granada y se encontraba estudiando en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Las autoridades mexicanas investigan inicialmente el crimen como posible feminicidio, de acuerdo con los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres.

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La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el fallecimiento y aseguró que las autoridades estatales han establecido contacto con el Consulado de España en México para prestar apoyo y acompañamiento a la familia.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, explicó que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio situado a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México.

Según el medio local Diario de Morelos, la joven se encontraba en las inmediaciones de este recinto, donde se celebraba la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Las versiones preliminares recogidas por este periódico apuntan a que pudo ser víctima de un asalto y que posteriormente fue atacada con un arma blanca. Los servicios sanitarios confirmaron su fallecimiento.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del crimen y esclarecer si existieron razones de género.

Por su parte, la Universidad de Granada ha expresado su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato. La institución se ha puesto a disposición de las autoridades consulares y de la familia para prestar apoyo y ha convocado este lunes, 14 de septiembre, un minuto de silencio en memoria de Claudia.

La comunidad universitaria también ha trasladado sus condolencias y solidaridad a los familiares, personas allegadas y compañeros de la estudiante.