La Policía Nacional ha intervenido en la zona del Trampolín en Ceuta tras registrarse un nuevo incidente violento que ha dejado a una persona herida por arma blanca.

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El suceso, que tuvo lugar en una de las noches más ajetreadas de la localidad, ha generado preocupación entre los vecinos y autoridades de la región. Se desconoce la identidad del herido, quien fue trasladado a un centro médico debido a la gravedad de sus lesiones.

Las investigaciones se centran en esclarecer las circunstancias del ataque y si este está vinculado a un vídeo que ha circulado en redes sociales y que presenta a un inmigrante con una herida significativa en una mano, completamente ensangrentada.

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Hasta el momento, no se ha confirmado que el herido en el vídeo sea la misma persona involucrada en el incidente ocurrido en el Trampolín.

Las autoridades han instado a la calma y están a la espera de más información sobre lo ocurrido. Este tipo de incidentes ha sido recurrente en la frontera, lo que ha llevado a un aumento de la vigilancia en la zona.

Se espera que con la colaboración de las distintas unidades de seguridad se logren esclarecer los hechos y se tomen las medidas pertinentes para garantizar la seguridad en la área.