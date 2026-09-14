Silvia Bronchalo ha vuelto a pronunciarse sobre su relación con su hijo, Daniel Sancho, y ha señalado a su entorno después de asegurar que nadie ha ido a visitarlo a prisión desde que se conoció la sentencia.

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Silvia Bronchalo ha vuelto a hablar públicamente sobre su relación con su hijo, Daniel Sancho, y ha cuestionado el comportamiento de las personas de su entorno durante su estancia en prisión.

Según unas declaraciones trasladadas a Juan Luis Galiacho y recogidas este domingo en el programa Fiesta, Bronchalo rechaza algunas de las versiones difundidas sobre la ruptura de la relación con su hijo y se refiere directamente a las manifestaciones realizadas por Carmen Balfagón semanas atrás.

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La madre de Daniel Sancho asegura que lo que preocupa no es tanto su relación con él como el hecho de que ya no envía de forma habitual dinero y comida a prisión.

“Lo que le preocupa es que ya no mando al conductor una vez por semana con dinero y comidas a prisión para Daniel, ni más transferencias. Ni más viajes”, ha señalado.

Bronchalo también ha puesto el foco en las visitas que recibe su hijo en prisión. Según su versión, desde que se conoció la sentencia nadie de su entorno ha acudido a verlo.

“Nadie ha ido a visitar a Daniel a prisión. ¿Eso es amor?”, se ha preguntado.

Estas declaraciones llegan después de que en las últimas semanas se haya informado de un deterioro de la relación entre madre e hijo. Bronchalo había afirmado anteriormente que no mantiene comunicación con Daniel Sancho y que ha optado por no dejarse manipular.

La relación entre ambos habría llegado a un punto de ruptura tras una fuerte discusión en la que, según informaciones difundidas previamente, salieron a relucir asuntos del pasado y promesas incumplidas.