La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer los hechos acaecidos este lunes en el barrio sevillano, donde intervinieron efectivos de la Policía Local, bomberos y servicios sanitarios.

Agentes de la Policía Local de Sevilla han hallado a un niño de 10 años muerto en el interior de una vivienda situada en el barrio sevillano de Los Remedios. La intervención policial se desencadenó tras recibirse una llamada de alerta sobre las 21:00 horas de la noche de este pasado lunes, 14 de septiembre, momento en el que los efectivos se desplazaron hasta el inmueble indicado.

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A su llegada al domicilio, los agentes de la Policía Local de la capital hispalense tuvieron que intervenir junto al Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), agentes del distrito y los agentes tutores. Estos últimos miembros de las fuerzas de seguridad se hicieron cargo de los hermanos de la víctima en el lugar de los hechos.

La presencia de los distintos servicios de emergencia generó un gran revuelo y agitación entre los vecinos del barrio, quienes se mantuvieron pendientes de las labores desarrolladas en el interior de la vivienda.

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Junto a las dotaciones policiales, efectivos de los bomberos y de los servicios sanitarios se desplazaron al domicilio donde se produjo el fallecimiento del menor para prestar asistencia dentro del operativo desplegado.

Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso y confirmaron el fallecimiento del menor de diez años. Los agentes mantienen abierta la investigación con el objetivo de esclarecer y conocer las circunstancias en las que se ha producido la muerte en la vivienda de Los Remedios.