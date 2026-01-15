

Varios alumnos del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Bartolomé Cossío de Haro, en La Rioja, están siendo investigados por la difusión a través de Whatsapp de imágenes de compañeras desnudas generadas mediante inteligencia artificial.

Se trata de una decena de chicas afectadas, con edades comprendidas entre los 14 y 16 años. El propio centro educativo informó a los padres sobre lo sucedido, generando preocupación y alarma entre las familias, que desconocen el alcance de la circulación de estas imágenes en grupos de mensajería.

La Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja ya está al tanto de los hechos y ha iniciado las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades y tomar las medidas pertinentes. Algunos padres han expresado su intención de denunciar ante la Guardia Civil. Sin embargo, hasta ahora solo se ha registrado una denuncia fechada el 12 de enero relacionada con la posible circulación de una fotografía en la que se habría colocado el rostro de una alumna sobre el cuerpo de otra persona. Tras la verificación de la imagen original, la familia retiró la denuncia, al constatar que la fotografía no mostraba a la estudiante desnuda ni vulneraba su intimidad de forma directa.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de verificar la veracidad de los hechos antes de realizar denuncias o difundir contenido, especialmente cuando involucra a menores. Asimismo, aconsejan no compartir ni reenviar imágenes de este tipo y notificar inmediatamente a las autoridades competentes ante cualquier hallazgo similar.