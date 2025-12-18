El fútbol ecuatoriano está de luto tras confirmarse el asesinato del jugador del Barcelona Sporting Club, Mario Pineida, en un ataque armado ocurrido este miércoles en el norte de Guayaquil. En el ataque, también perdió la vida su pareja y su madre resultó herida, aunque se encuentra fuera de peligro, según informó la Policía.

El Barcelona de Guayaquil expresó su profundo dolor por la pérdida de Pineida en un comunicado oficial. «La noticia nos tiene profundamente consternados y enluta a toda la familia barcelonista. Solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por su descanso y fortaleza para su familia», indicó la institución.

El ataque se produjo en los exteriores de un local comercial en la ciudadela Samanes 4, cuando dos hombres en motocicletas dispararon contra el futbolista y las dos mujeres que lo acompañaban, confirmó el coronel Édison Palacios, jefe policial de la zona. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad para esclarecer el hecho.

Mario Pineida, de 33 años, nacido en Santo Domingo de Los Tsáchilas, tuvo una destacada trayectoria internacional, representando a Ecuador desde la Sub-15 hasta la selección absoluta. Inició su carrera en Independiente del Valle, jugó en Fluminense de Brasil y regresó al Barcelona, club en el que se había convertido en una de sus figuras.

La violencia contra los futbolistas en Ecuador ha ido en aumento. Este año se registraron al menos cuatro ataques armados contra jugadores de clubes profesionales, incluyendo el asesinato del centrocampista Jonathan ‘Speedy’ González en septiembre. Desde 2024, el país enfrenta un conflicto interno contra bandas criminales que ha intensificado la inseguridad, contabilizando un promedio de un homicidio por hora en 2025.

Compañeros de equipo, clubes rivales y la Federación Ecuatoriana de Fútbol han expresado su solidaridad con los familiares de Pineida, mientras la ciudad y el país entero lamentan la pérdida de uno de sus futbolistas más reconocidos.