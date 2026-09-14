El Colegio de Médicos de Ceuta advierte de que el sistema sanitario puede llegar al colapso por la sobrecarga asistencial derivada de la atención a miles de migrantes, mientras Ingesa rechaza ese diagnóstico y asegura que la asistencia está garantizada.

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El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha reclamado al Ministerio de Sanidad un “circuito diferenciado real” para atender a la población migrante que permanece en la ciudad tras la llegada masiva de finales de julio. Según denuncia, muchos de estos pacientes acuden a las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, sobre todo por infecciones, heridas, fracturas y lesiones por arma blanca.

Roviralta advierte de que la situación puede empeorar con la llegada del frío y las lluvias y señala que la falta de filiación dificulta procesos como la vacunación. También sostiene que Ceuta parte de unos recursos sanitarios limitados y que el sistema tiene que absorber ahora una presión asistencial añadida.

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El Colegio de Médicos propone habilitar una segunda unidad asistencial, ya sea mediante un hospital militar, un hospital de campaña o la rehabilitación del antiguo hospital militar, para evitar que toda la atención recaiga sobre el HUCE.

Ingesa, sin embargo, rechaza que exista una situación de colapso. El organismo asegura que durante agosto la ocupación media del Hospital Universitario fue del 50% y afirma que desde el inicio de la crisis se habilitaron circuitos diferenciados tanto en Atención Primaria como en el hospital.

La doctora de Urgencias Susana Ascaso confirma que el triaje se desdobló para separar la atención a población migrante y residentes locales, aunque denuncia una fuerte sobrecarga de trabajo. Según los datos que aporta, las Urgencias atendieron en agosto a unas 9.500 personas, frente a las 5.000 del mismo mes del año anterior.

Ingesa cifra en 10.725 las asistencias a migrantes entre el 31 de julio y el 31 de agosto, de las que el 60% se realizaron en Atención Primaria y el 40% en Urgencias. El organismo insiste en que la asistencia sanitaria está garantizada tanto para la población ceutí como para la migrante.

La Organización Médica Colegial también ha mostrado su preocupación tras visitar Ceuta y ha advertido de la sobrecarga física y emocional que sufren los profesionales sanitarios.