El participante de Supervivientes All Stars 3, Asraf Beno, se ha sincerado en el concurso sobre los problemas que atraviesa la familia Pantoja. En una conversación mantenida con otros concursantes del programa de telerrealidad, el modelo ha abordado con detalle la situación de distanciamiento que mantiene su esposa, Isa Pantoja, tanto con su madre, Isabel Pantoja, como con su hermano, Kiko Rivera, calificando todo el contexto como un «tema delicado».

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Durante sus declaraciones en el concurso, Beno contrapuso la dinámica familiar de su entorno directo con la de los Pantoja. El modelo confesó que su propia familia es «muy cercana, muy educada y empática en muchas situaciones», una manera de actuar que, a su juicio, no resulta compatible con el proceder mostrado por los familiares de su mujer a lo largo de los últimos años.

El modelo cuestiona el papel de la artista como madre y abuela

Al analizar el vínculo entre madre e hija, Asraf Beno remarcó que Isa Pantoja ha sido siempre la persona que ha asumido la carga y la responsabilidad a la hora de buscar una reconciliación entre ambas. En este sentido, el concursante puso en duda lo que la tonadillera aporta en esta relación tras el esfuerzo continuado de su esposa. «¿Muchos dicen que tiene que perdonar a su madre, pero yo tengo que ver qué es lo que aporta esa madre. ¿Que mandes un mensaje en seis años sin hablarla? Es horrible», aclaró ante sus compañeros de edición.

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Isa Pantoja revela si podría volver a tener relación con su madre tras las confesiones de Asraf: "Me tengo que cuidar a mí misma y a la familia que he formado" #SVGala4 https://t.co/5GNJPKidWY — Telecinco (@telecincoes) October 2, 2026

Asimismo, Beno hizo referencia al rol de Isabel Pantoja en su faceta de abuela y a la falta de contacto con sus nietos. El modelo relató el comportamiento de la artista hacia sus descendientes directos, exponiendo la frustración vivida en el entorno familiar. «Si tu madre te deja de hablar, la escribes, saltas la valla, escribes mensajes… termina eso y de repente desaparece… Imagínate cómo te sientes. Seis años ni felicitaciones para Albertito, ni acordarse de los cumpleaños, ni cuando nació Cairo, nada…», añadió durante la conversación.

La diferencia de trato con Kiko Rivera y la situación de la relación

Durante su intervención en Supervivientes All Stars 3, Asraf Beno también tuvo palabras para Kiko Rivera, hermano de Isa Pantoja. El modelo analizó las dinámicas de reconciliación dentro del núcleo familiar y señaló el contraste entre las situaciones que viven los dos hermanos en relación con su madre.

Sobre el DJ, Beno confesó que, a pesar de «las barbaridades» que ha expresado públicamente sobre su madre, ambos terminan restableciendo el contacto y solucionando sus diferencias continuamente. «Ha hablado barbaridades, se acercan y arreglan todo como si nada. Nos han enseñado a ir siempre detrás y no», concluyó el concursante.

Tras meses de incertidumbre y tras producirse el último mensaje de Isabel Pantoja, la relación entre la cantante e Isa Pantoja continúa sin resolverse, manteniendo a ambas partes distanciadas y siguiendo caminos por separado.