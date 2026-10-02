La 1 emite a las 20:35 el partido de la UEFA Nations League; si tu plan en Ceuta pasa por empezar la noche con deporte, conviene colocar ese bloque primero y ajustar el resto de la sesión televisiva alrededor.
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La estrategia más eficaz para evitar el zapping es decidir por bloques: deporte, informativos, reportajes o entretenimiento. Mira la hora de inicio del primer programa que te interese y organiza el resto en función de ese ancla.
Guia de programacion por cadenas (viernes, 2 de octubre de 2026)
La 1
- 20:35 Fútbol. UEFA Nations League
- 22:40 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do
- 23:30 Documental sobre el "enemigo público número uno" Rafael Bueno Latorre
- 00:20 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do
- 01:15 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do
En La 1 conviene el bloque deporte (20:35) como arranque y, más tarde, pasar a historia y documental (22:40 y 23:30) para quien prefiera contexto y profundidad nocturna.
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La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Informativos
- 22:30 Scrapper
- 23:50 Aquellos que desean mi muerte
- 23:50 Aquellos que desean mi muerte
- 01:45 Guerras secretas de la CIA
La 2 ofrece desde concurso ligero (20:40 y 21:30) hasta informativos a las 22:00 y cine o docu-ficción pasada la medianoche; comprueba la disponibilidad de la película repetida a las 23:50 según tu receptor.
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 La Voz
- 00:50 La Voz
Antena 3 plantea un bloque clásico de concurso (20:00), noticiario y deportes (21:00–21:45) y salto al entretenimiento musical (22:10). Es una opción para seguir información y ocio sin cambiar de cadena.
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:40 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Henry Cavill protagoniza ‘El juego del asesino’
En Cuatro puedes empezar con noticias locales y nacionales (20:00), pasar al deportivo (20:40) y terminar con cine a las 23:00; en Ceuta eso facilita organizar la tarde-noche sin cambiar el plan central.
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 ¡De viernes!
Telecinco combina entretenimiento (20:00), informativos a las 21:05 y espacios sociales como First dates (21:50). Útil si quieres intercalar información y ocio con transiciones cortas entre bloques.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 laSexta Columna
- 22:30 Equipo de Investigación
- 23:30 Equipo de Investigación
- 00:30 Equipo de Investigación
- 01:30 Equipo de Investigación
laSexta concentra información temprana (20:00) y un bloque de investigación en varios pases nocturnos. Para quienes en Ceuta buscan reportajes más explicativos, aquí hay opciones para elegir según la hora del hogar.
Como elegir en Ceuta sin saturarte
Tres caminos claros esta noche: empezar por deporte (La 1, 20:35; Antena 3 y Cuatro con bloques deportivos), apostar por los informativos como eje (La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta) o cerrar con reportajes y documentales (La 1 y laSexta).
Consejo práctico: decide el bloque principal antes del primer pase y no cambies de cadena salvo que el programa se alargue. Si eliges informativos, quédate con un solo noticiario largo; si optas por investigación, selecciona un pase de Equipo de Investigación y completa la noche con entretenimiento ligero.