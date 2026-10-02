La 1 emite a las 20:35 el partido de la UEFA Nations League; si tu plan en Ceuta pasa por empezar la noche con deporte, conviene colocar ese bloque primero y ajustar el resto de la sesión televisiva alrededor.

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La estrategia más eficaz para evitar el zapping es decidir por bloques: deporte, informativos, reportajes o entretenimiento. Mira la hora de inicio del primer programa que te interese y organiza el resto en función de ese ancla.

Guia de programacion por cadenas (viernes, 2 de octubre de 2026)

La 1

20:35 Fútbol. UEFA Nations League

Fútbol. UEFA Nations League 22:40 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do 23:30 Documental sobre el "enemigo público número uno" Rafael Bueno Latorre

Documental sobre el "enemigo público número uno" Rafael Bueno Latorre 00:20 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do 01:15 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

En La 1 conviene el bloque deporte (20:35) como arranque y, más tarde, pasar a historia y documental (22:40 y 23:30) para quien prefiera contexto y profundidad nocturna.

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La 2

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Informativos

Informativos 22:30 Scrapper

Scrapper 23:50 Aquellos que desean mi muerte

Aquellos que desean mi muerte 23:50 Aquellos que desean mi muerte

Aquellos que desean mi muerte 01:45 Guerras secretas de la CIA

La 2 ofrece desde concurso ligero (20:40 y 21:30) hasta informativos a las 22:00 y cine o docu-ficción pasada la medianoche; comprueba la disponibilidad de la película repetida a las 23:50 según tu receptor.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 La Voz

La Voz 00:50 La Voz

Antena 3 plantea un bloque clásico de concurso (20:00), noticiario y deportes (21:00–21:45) y salto al entretenimiento musical (22:10). Es una opción para seguir información y ocio sin cambiar de cadena.

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:40 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 Henry Cavill protagoniza ‘El juego del asesino’

En Cuatro puedes empezar con noticias locales y nacionales (20:00), pasar al deportivo (20:40) y terminar con cine a las 23:00; en Ceuta eso facilita organizar la tarde-noche sin cambiar el plan central.

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First dates

First dates 23:00 ¡De viernes!

Telecinco combina entretenimiento (20:00), informativos a las 21:05 y espacios sociales como First dates (21:50). Útil si quieres intercalar información y ocio con transiciones cortas entre bloques.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 laSexta Columna

laSexta Columna 22:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 23:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 00:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 01:30 Equipo de Investigación

laSexta concentra información temprana (20:00) y un bloque de investigación en varios pases nocturnos. Para quienes en Ceuta buscan reportajes más explicativos, aquí hay opciones para elegir según la hora del hogar.

Como elegir en Ceuta sin saturarte

Tres caminos claros esta noche: empezar por deporte (La 1, 20:35; Antena 3 y Cuatro con bloques deportivos), apostar por los informativos como eje (La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta) o cerrar con reportajes y documentales (La 1 y laSexta).

Consejo práctico: decide el bloque principal antes del primer pase y no cambies de cadena salvo que el programa se alargue. Si eliges informativos, quédate con un solo noticiario largo; si optas por investigación, selecciona un pase de Equipo de Investigación y completa la noche con entretenimiento ligero.

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