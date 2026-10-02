El viernes 2 de octubre de 2026 Antena 3 emite un capítulo de Sueños de Libertad en el que Gabriel acusa a Valentina de filtrar información y pierde el control, según el avance difundido en prensa.

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El episodio arranca con un giro en la dinámica del protagonista: Gabriel descubre movimientos internos en los De la Reina que no coinciden con lo que él esperaba, según el avance.

Tras sospechar una filtración desde dentro, el abogado decide localizar al responsable. En su análisis interpreta que si alguien conoce sus planes antes de tiempo debe existir una mano interna que está facilitando información. Esa conclusión le lleva a actuar sin buscar primero el diálogo.

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El conflicto se centra en Valentina. El avance señala que las sospechas de Gabriel recaen sobre ella y que, pese a su negativa, él se enfrenta a ella de forma violenta, un momento que cambia la relación familiar y la percepción del protagonista sobre su entorno.

La trama enlaza con una tensión previa: Gabriel descubre que los De la Reina se reúnen con Miranda a sus espaldas, dato que refuerza su convicción sobre la circulación adelantada de información. Queda abierto si la acusación se confirma o si la filtración procede de otro punto.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

El capítulo de Sueños de Libertad se emite este viernes 2 de octubre de 2026 en Antena 3 a las 15:45. En Ceuta, el seguimiento desde la ciudad mantiene el ritmo habitual de la tarde, con la trama perfumera y familiar como centro de conversación en la jornada.

Fuente: avance real del capítulo extraído de prensa.

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