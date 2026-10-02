El conocido streamer ironiza con llevar un «currículum vacío» para cruzar la protesta, mientras los datos oficiales reflejan que los jóvenes asalariados deben destinar el 98,7 % de su sueldo al alquiler.

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Madrid | El creador de contenido El Xokas se ha sumado al debate en torno a la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol con una controvertida broma dirigida a sus seguidores. En un fragmento de sus directos difundido rápidamente en TikTok, el streamer gallego recomienda llevar encima un «currículum vacío» a quienes necesiten cruzar la emblemática plaza madrileña para realizar recados sin verse perturbados por la movilización.

Según la tesis sarcástica planteada por el influente, caminar con el documento en la mano actuaría como «abrir las aguas como Moisés», sugiriendo que los manifestantes se apartarían de inmediato al rehuir de cualquier atisbo de oferta laboral. El comentario ha generado un intenso choque en redes sociales al reproducir el prejuicio de que quienes protestan por la emergencia habitacional carecen de empleo.

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Movilización ciudadana frente a la realidad salarial

Las palabras del creador digital coinciden con el recrudecimiento de las protestas lideradas por el Sindicato de Inquilinas. Tras erigir cientos de tiendas de campaña en el centro de la capital y sopesar la convocatoria de una huelga general, los acampados han trasladado este viernes sus protestas frente al Congreso de los Diputados para presionar durante la convalidación de los decretos ley de vivienda.

Frente a la ironía del streamer, los indicadores económicos y sociales describen una realidad bien distinta para el colectivo juvenil. Según el informe más reciente del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España: