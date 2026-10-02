El humorista Manu Sánchez ha vuelto a dirigir sus críticas hacia el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez en Cuatro, durante el arranque de la última entrega de El perro andaluz en TVE. A través de su habitual monólogo reivindicativo de apertura, el comunicador sevillano hizo referencia a las amenazas que viene recibiendo en redes sociales como consecuencia de sus posicionamientos políticos y cuestionó la forma en que el formato de Mediaset ha abordado la cobertura informativa sobre el desahucio de Maricarmen, una mujer octogenaria.

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Manu Sánchez califica de «pantomima» el uso del rostro pixelado en ‘Horizonte’

En el arranque del espacio de la televisión pública, Manu Sánchez ironizó sobre las presiones recibidas en plataformas digitales y arremetió de nuevo contra el equipo del programa de Cuatro, al que se refirió de forma sarcástica con la denominación «Sale Borrosa». El humorista enmarcó su intervención en el cruce de declaraciones y contenidos televisivos acaecidos a lo largo de la semana, sentenciando sobre los responsables de la emisión: “Aunque hagan la pantomima de ponerse pixeladas las mismísimas caras duras”.

El origen de este nuevo choque mediático reside en la tratamiento informativo del desahucio de Maricarmen. En una de sus recientes entregas, Horizonte cuestionó el reportaje que el programa El intermedio había realizado desde el interior de la vivienda de la mujer octogenaria durante el desalojo. Posteriormente, el espacio conducido por Iker Jiménez emitió una entrevista a Ricardo Alonso, administrador de la entidad Urbagestión, en la que este aparecía ante las cámaras con el rostro pixelado para preservar su imagen.

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La controversia en redes sociales y la reacción de Jordi Évole

La emisión de la entrevista con la cara difuminada provocó la inmediata reacción de Manu Sánchez a través de su cuenta en la red social X (antigua Twitter). El presentador rebautizó al equipo del espacio con el lema irónico «La famosa ‘Sale Borrosa'», una expresión con la que continuó elaborando sucesivas burlas en su perfil sobre la decisión del programa de no mostrar el rostro del entrevistado. En sus mensajes, Sánchez censuró la actitud de la producción al señalar que se trataba de “la lucha valiente de los que no dan ni la cara”.

La posición de Manu Sánchez en las redes sociales contó asimismo con el apoyo de otros rostros de la televisión como Jordi Évole, quien también ironizó públicamente sobre el uso del pixelado en la citada entrevista. Para finalizar su mensaje en la red X, el humorista sevillano lanzó una pregunta al aire utilizando los mismos argumentos que, según denunció, se habían empleado desde el entorno del programa contra la propia afectada por el desahucio: “Pobrecito el desahuciador recogecable, ¿lo estarán utilizando, pero él no se entera de nada como decían de Maricarmen?”.