Iker Jiménez y Carmen Porter han recibido numerosos cuestionamientos en redes sociales por la actitud permisiva mostrada durante la primera intervención de la presidenta madrileña.

El programa ‘Horizonte’, emitido en Cuatro y conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter, se ha situado en el centro de las críticas en redes sociales tras la emisión de su última entrega, en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió por primera vez al plató del espacio. La intervención de la dirigente del Partido Popular, enmarcada en plena actualidad por la acampada instalada en la Puerta del Sol por el derecho a la vivienda, provocó un aluvión de reacciones por parte de un sector de la audiencia que ha cuestionado la falta de interpelaciones por parte de los presentadores.

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Durante los primeros minutos de su comparecencia ante las cámaras, Díaz Ayuso sostuvo un discurso crítico hacia el Ejecutivo central, asegurando que «lo que está pasando en Sol es parte de muchas cosas» y añadiendo que «estamos en un momento en el que la izquierda y en concreto el PSOE han decidido que no van a dejar el poder de manera democrática, sometiéndose a la separación de poderes, al Estado de derecho, la alternancia política». Bajo la atenta mirada de Iker Jiménez y Carmen Porter, la presidenta autonómica llegó a calificar a Pedro Sánchez como «un dictador» que se ha «colado en el sistema», al tiempo que cuestionó la movilización social originada tras el desahucio de Maricarmen afirmando que «no es una mujer que va a ser desahuciada porque hay un fondo buitre y el mundo es horrible y ellos son los salvadores».

Asimismo, la líder madrileña manifestó durante la emisión que la izquierda está fabricando «un país de pobres». Estas intervenciones generaron un notable impacto en la red social X, donde diversos televidentes y figuras públicas expresaron su descontento con el formato del programa. Entre los mensajes difundidos destacó la reacción del antiguo colaborador de Mediaset Kiko Matamoros, quien desacreditó el papel de los comunicadores con tono satírico aludiendo a la complacencia del espacio.

Ike and Tina Porter haciendo en estos momentos una durísima entrevista a Isabel. #DíaDelPeriodista #horizonte pic.twitter.com/s77uiVvOXl — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) October 1, 2026

Las reacciones de la audiencia en plataformas digitales reflejaron una profunda decepción con el desempeño periodístico mostrado en la entrega. Diversos usuarios tildaron el encuentro de «insulto a la inteligencia» y de «lamentable masaje», cuestionando la neutralidad de los conductores del programa.

Los conductores del programa Iker y Carmen deberíais ser imparciales, sobre todo Carmen que continúamente manifiesta su ideología !! Esta actitud deteriora gravemente la imagen del programa !! — @aramea (@arameagre) October 1, 2026

No he visto nunca nada tan indecente como lo que están haciendo Iker Jiménez y Carmen Porter #Horizonte — La Punta del Iceberg (@stendeck77) October 1, 2026

Las manifestaciones críticas alcanzaron una dimensión singular al proceder, en gran medida, de seguidores habituales de ‘Horizonte’ y de espectadores afines a la propia Isabel Díaz Ayuso. Varias publicaciones señalaron la contradicción de los presentadores al haber criticado con anterioridad otras intervenciones de líderes políticos en cadenas públicas. En la misma línea, otros seguidores del espacio lamentaron la ausencia de repreguntas.

Soy fan de #Horizonte. No tengo casi nada que reprocharle a Ayuso. Pero no me gustan las entrevistas-masaje para que el político venga a dar un mitin. — 🎩 Liberto Caballero (@LibertoCaballer) October 1, 2026

Pensaba que era un programa que no toma partido, que insulto a la inteligencia del país . — Maria Gonzalez (@7a30aa99b0c7461) October 1, 2026

#horizonte Menuda entrevista masaje, no le van a preguntar para que compraron el ático? https://t.co/3ZER870fNO — sergio andoni (@inversus1234) October 1, 2026