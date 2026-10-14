Asraf Beno celebró su tercer aniversario de boda con Isa Pantoja durante su participación en ‘Supervivientes All Stars’, en una jornada marcada por la distancia física respecto a su esposa. La coincidencia de la efeméride durante su estancia en el concurso provocó muestras de tristeza en el participante frente a sus compañeros de edición. Ante esta situación, el presentador del espacio, Jorge Javier Vázquez, solicitó hablar a solas con el concursante en una conversación en la que este rompió a llorar de alegría tras reflexionar sobre su relación sentimental: «Llevo 3 años casado con el amor de mi vida y por muchos más», confesó Beno durante su intervención en el programa de Telecinco.

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Tras las palabras del concursante, la dirección del formato decidió conceder una llamada telefónica para posibilitar la comunicación entre el matrimonio. Jorge Javier Vázquez anunció la sorpresa señalando que la fecha merecía un obsequio, permitiendo que Isa Pantoja interviniera en directo durante unos minutos para conversar con su marido.

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El emotivo diálogo telefónico durante la gala de ‘Supervivientes All Stars’

Al iniciarse la conexión telefónica, la intervención de Isa Pantoja al grito de «¡Cari!» provocó una reacción inmediata en Asraf Beno, quien continuó llorando y expresándose entre lágrimas de tal forma que impidió que su esposa pudiera entenderle con claridad en los primeros instantes. Ante la emoción manifestada por el concursante, la colaboradora le solicitó que guardara silencio para escuchar el mensaje que tenía preparado para la ocasión.

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Durante la conversación, Isa Pantoja felicitó formalmente a su marido por la efeméride matrimonial y le trasladó un mensaje de reconocimiento hacia su desempeño en el programa de televisión: «Feliz aniversario. Te admiro muchísimo, lo estás haciendo genial. Quiero verte bien, trabajador, haciendo cosas». Asimismo, la hija de Isabel Pantoja ofreció detalles sobre la rutina familiar en el hogar para tranquilizar al concursante, señalando que «nuestro niño duerme conmigo para que no esté sola» y aclarando respecto a su estado personal que «yo estoy mejor de lo mío».

El mensaje de aliento de Isa Pantoja antes de la recta final del concurso

En el tramo final de la comunicación, Isa Pantoja quiso transmitir fortaleza a Asraf Beno de cara a los próximos compromisos del concurso de supervivencia. La colaboradora instó a su marido a mantener la actitud mostrada hasta la fecha y a no reprimir sus emociones durante su estancia en la isla.

«Te envío toda mi energía porque queda poquito y quiero que te dejes llevar, que no reprimas tus sentimientos. Que no se te quite la ilusión, disfrútalo. Estoy super contenta por ti. Eres la esencia de Supervivientes en todos los sentidos», recalcó Isa Pantoja antes de dar por finalizada la llamada telefónica. Las palabras de apoyo tuvieron como objetivo rearmar anímicamente al participante en una etapa clave del formato televisivo.