La última entrega de ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’, conducida por Sandra Barneda, estuvo marcada por intensos momentos de tensión y emoción. La gala arrancó con la actualización del estado de salud de Albert Barranco, evacuado de la playa tras sufrir un cólico renal, de quien se confirmó que podrá continuar en el concurso bajo estricta vigilancia médica. Asimismo, la organización anunció una sanción disciplinaria masiva para todo el equipo Luna —que incluye la nominación de todos sus integrantes y la retirada de dotación y recompensa— tras el asalto a la cabaña del equipo técnico para sustraer cuatro bandejas de comida.

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En el plano individual, la jornada resultó especialmente relevante para Asraf Beno. El participante se impuso a Omar Sánchez en los juegos de la liga de nominados, logrando la salvación de la expulsión pese a las advertencias de la organización por infringir las reglas del juego. Posteriormente, Beno se enfrentó al ‘puente de las emociones’, donde desgranó sus vivencias personales y las disputas con la familia de su esposa, Isa Pantoja.

Una infancia marcada por los prejuicios y el impacto del salto a la fama

En el primer peldaño del recorrido, centrado en la infancia, el concursante recordó que, aunque tuvo una niñez bonita, estuvo condicionada por situaciones complejas en el ámbito escolar derivadas de su origen. Relató con lágrimas cómo la vestimenta con velo de su madre generaba miradas de rechazo y cómo solía ser elegido en último lugar en los juegos infantiles, lo que le llevó a construir una coraza emocional que no logró derribar hasta conocer a su actual pareja.

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Asraf reconoce que al principio de su relación con Isa le costó acostumbrarse a la fama🗣️



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El segundo escalón abordó su irrupción en la esfera pública tras su paso por ‘Gran Hermano’ y el posterior inicio de su relación sentimental con Isa Pantoja. Beno explicó la presión mediática experimentada en los comienzos del noviazgo y cómo la percepción pública hacia su persona cambió favorablemente tras su participación en ‘Supervivientes 2023’, donde el afecto de la audiencia le sirvió para compensar las carencias afectivas de su juventud.

Los problemas de Isa Pantoja y su madre afectaron a su relación con Asraf😢



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Tensiones con Isabel Pantoja y acusaciones de trato desigual

Al alcanzar el peldaño dedicado a Isabel Pantoja, el concursante detalló los orígenes del distanciamiento con la tonadillera, situando los primeros desencuentros tras una Nochevieja en Cantora. Beno afirmó haber percibido desplantes y comentarios despectivos por parte del entorno de la artista, motivados, según su percepción, por su situación económica. Reveló que la cantante llegó a dirigirse a él en términos muy duros durante una conversación telefónica y sostuvo que la artista le habría dispensado un trato diferente de haber poseído una mayor posición patrimonial.

Asraf habla de cómo lo ha tratado Isabel Pantoja desde que empezó con Isa



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Beno admitió su responsabilidad por haber pronunciado en el pasado calificativos desafortunados hacia la familia en un plató de televisión, si bien justificó su reacción al considerar que la conducta de la tonadillera hacia su hija no era justa en comparación con la mantenida con su otro hijo, Kiko Rivera. Señaló que la artista ha perdonado disputas públicas a su hijo primogénito mientras mantiene distanciada a Isa Pantoja, motivo por el cual decidió apartarse del círculo familiar. Asimismo, reveló que la cantante envió un último mensaje a su hija mientras esta se encontraba en un centro comercial, acordando una cita a la que posteriormente no volvió a responder, un episodio que requirió atención psicológica por parte de su esposa.

Desde el plató, Isa Pantoja confirmó la veracidad del relato de su marido, manifestando que su madre nunca aprobó a sus parejas y reiterando la dificultad que le supone asimilar el distanciamiento materno, especialmente tras el silencio posterior a un mensaje recibido durante su período de depresión postparto.

Reproches a Kiko Rivera y la estabilidad junto a Isa Pantoja y sus hijos

En el peldaño correspondiente a Kiko Rivera, Asraf Beno calificó la relación con su cuñado de inexistente y descartó cualquier atisbo de reconciliación. Definió al DJ como una persona «egoísta» y «un niño mimado» que antepone sus intereses, reprochándole haber realizado declaraciones dolorosas en publicaciones impresas y apariciones televisivas contra su propia hermana. Beno vinculó esta dinámica al concepto psicológico del «niño dorado», asegurando que las diferencias de trato entre ambos hermanos son evidentes.

El tramo final del trayecto estuvo dedicado a su relación con Isa Pantoja y a su faceta familiar. El concursante definió a su esposa como el pilar fundamental de su vida y la persona que le enseñó a expresar sus sentimientos, destacando su capacidad de estudio y superación.

Por último, en el escalón dedicado a Cairo, Beno tuvo palabras de afecto tanto para el hijo en común con Isa Pantoja como para Alberto, el primogénito de su mujer. Destacó el vínculo de cariño mutuo construido con su hijastro y concluyó su intervención manifestando la plenitud que le otorga la paternidad en su vida cotidiana.