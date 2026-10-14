El 14 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo Español condenó por Sedición y Malversación a los promotores e ideadores de la consulta ilegal, imponiendo penas de entre 9 y 13 años de prisión.

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Ese mismo día se estrenó en Estados Unidos la serie animada Los Casagrande en Nickelodeon.

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1957: la gran riada de Valencia por el desbordamiento del Turia

En 1957 se produjo la Gran riada de Valencia por el desbordamiento del río Turia.

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El caudal registrado alcanzó 3700 m³/s, el más alto desde que se tienen datos. Las inundaciones también afectaron al río Palancia.

2017: coronación canónica en Sevilla de Nuestra Señora de la Salud

En 2017 tuvo lugar la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Salud.

El acto se desarrolló en la Catedral de Sevilla y correspondió a la Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás, Nuestra Señora de la Salud Coronada y San Juan Evangelista (Hermandad de San Gonzalo).

1905: fundación del Sevilla Fútbol Club

En 1905 se fundó el Sevilla Fútbol Club.

2025: Windows 10 deja de recibir soporte

En 2025 Windows 10 deja de recibir soporte de Microsoft tras 10 años.

Estos hitos —judiciales, climatológicos, religiosos, deportivos y tecnológicos— coinciden en la fecha del 14 de octubre.

Fuente: Wikipedia, efemérides del 14 de octubre.

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