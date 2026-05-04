Miami — Aston Martin respira aliviado tras haber superado el primer gran escollo de la temporada 2026. La escudería británica y Honda han dado por resuelto el grave problema de vibraciones que amenazaba con hundir su campaña, tras completar un intenso trabajo conjunto de motor y chasis que culminó con pruebas satisfactorias en el reciente Gran Premio de Miami.

A pesar de que Fernando Alonso solo pudo finalizar en la 15ª posición y el equipo sigue lejos de la zona de puntos, la prioridad en Florida era confirmar que el coche podía rodar sin romperse ni castigar físicamente a los pilotos.

Un trabajo coral entre Silverstone y Sakura

El origen del problema se detectó en la pretemporada, cuando las fuertes vibraciones dañaron múltiples baterías y convirtieron el pilotaje en un suplicio. Tras el Gran Premio de Japón, el equipo tomó la decisión de enviar uno de los AMR26 directamente a las instalaciones de Honda Racing Corporation (HRC) en Sakura para trabajar en el banco de potencia.

«La vibración procede del motor, pero luego se transfiere al chasis. Las medidas vienen de las dos partes y las combinamos hacia una sola solución que funciona bien», explicó Shintaro Orihara, responsable de pista de Honda.

Por su parte, Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, agradeció el músculo tecnológico de su motorista: «Honda es una compañía enorme con mucha experiencia sobre cómo analizar las cosas, mucha más de la que tiene un equipo de carreras. Haber dejado allí el coche ayudó a mitigar los problemas».

Sacrificar el presente para renacer en agosto

Una vez solucionada la fiabilidad, Aston Martin activa un plan de desarrollo poco convencional condicionado por el techo de gasto: congelar las evoluciones inmediatas para apostar todo a un gran paquete de mejoras en agosto. El propio Fernando Alonso confirmó que el equipo no introducirá piezas nuevas hasta el Gran Premio de los Países Bajos (la carrera 14, tras el parón veraniego). La escudería no quiere gastar recursos en un paquete aerodinámico limitado y prefiere «resetear» el coche en la segunda mitad del año, momento en el que Honda también podría introducir mejoras de rendimiento en el motor de combustión si la FIA lo autoriza.

HOJA DE RUTA DEL AMR26 (2026) [ Mayo - Julio ] ──────────────────► [ Agosto (GP de Holanda) ] • Maximizar el coche actual • Gran evolución aerodinámica • Gestión de energía y pilotaje • Posible mejora de motor Honda • Asumir dificultades en Q1 • Reseteo total del proyecto

Siete carreras de resistencia

Hasta que llegue el ansiado mes de agosto, a Aston Martin le espera un tramo del calendario complicado, donde el principal objetivo será exprimir el coche actual y evitar la frustración.

«Mientras tanto, nuestro trabajo en la pista es tratar de sacar el máximo de lo que tenemos», admitió Krack. «Tenemos mucho que extraer de este paquete tal y como es ahora. Lo importante es que sigamos motivados para trabajar mientras esperamos los grandes pasos».

La temporada no se da por perdida en Silverstone, pero el verdadero Mundial de Aston Martin comenzará después del verano.