Las facilidades defensivas vuelven a condenar al Sporting de Gijón en El Molinón. Solo una buena media hora en la segunda mitad no fue suficiente para frenar a una AD Ceuta superior.

La AD Ceuta ha escrito una página de oro en su historia tras asaltar por primera vez el estadio más antiguo del fútbol español. El conjunto caballa aprovechó al máximo la alarmante fragilidad defensiva del Real Sporting para llevarse una victoria memorable por 1-2. La gran figura del encuentro fue Konrad de la Fuente, quien castigó la permeabilidad de la zaga asturiana con un doblete decisivo.

Con este resultado, el Sporting se despide de forma definitiva de sus remotas opciones de entrar en el playoff de ascenso, obligando a Borja Jiménez y a la dirección deportiva a empezar a planificar la próxima temporada.

Cinco minutos de locura en El Molinón

El planteamiento de José Juan Romero fue valiente desde el pitido inicial. El técnico andaluz pidió a sus futbolistas que disfrutaran del imponente escenario y sus jugadores respondieron con personalidad, adueñándose del centro del campo y llevando la iniciativa. El partido se rompió por completo en un tramo de cinco minutos trepidantes durante la primera mitad.

El doblete de Konrad: En apenas tres minutos de desconexión local, Konrad de la Fuente encontró los espacios habituales de la zaga rojiblanca para poner un 0-2 en el marcador. En el primer tanto contó con la fortuna de que su disparo, aparentemente sin peligro, fue desviado por Andrés Cuenca hacia la red.

En apenas tres minutos de desconexión local, Konrad de la Fuente encontró los espacios habituales de la zaga rojiblanca para poner un 0-2 en el marcador. En el primer tanto contó con la fortuna de que su disparo, aparentemente sin peligro, fue desviado por Andrés Cuenca hacia la red. La tímida respuesta local: Solo dos minutos después del segundo mazazo, el Sporting reaccionó gracias a un centro de Guille Rosas que, tras un primer rechace del guardameta Guille Vallejo, Gaspar Campos mandó al fondo de la portería para recortar distancias.

Un Sporting sin gasolina y sin ideas

En la reanudación, el Sporting salió con una marcha más y logró someter al Ceuta, pero la energía solo le duró media hora. Durante ese tramo llegó la jugada de la polémica: un gol de Jonathan Dubasin tras un pase en profundidad que habría supuesto el empate, pero que fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR.

A partir de ahí, el equipo asturiano se diluyó bajo la incesante lluvia gijonesa. Los intentos lejanos de Manu Rodríguez, Álex Corredera o César Gelabert no inquietaron a Vallejo.

En el tramo final, el Ceuta volvió a imponer su físico y frescura. De no ser por Rubén Yáñez, que firmó dos paradas salvadoras —una a Konrad antes del descanso y otra a Matos en los últimos minutos—, el castigo para el Sporting en El Molinón habría sido mucho mayor.