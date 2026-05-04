El técnico de la AD Ceuta celebró por todo lo alto el triunfo en El Molinón y calificó la victoria como el broche de oro a una gran campaña.

La histórica victoria de la AD Ceuta en El Molinón ha dejado un sabor de boca inmejorable en el club caballa. Su entrenador, José Juan Romero, no ocultó su satisfacción en la rueda de prensa posterior al encuentro, calificando el triunfo por 1-2 ante el Sporting como el broche de oro perfecto para una campaña brillante que ya sitúa al equipo con 54 puntos en la clasificación.

Para el técnico andaluz, que se estrenaba en el banquillo del feudo gijonés, el escenario y la forma de conseguir los tres puntos dieron un toque de prestigio indiscutible al trabajo de su plantilla.

Identidad y dominio desde el primer minuto

Romero fue rotundo al analizar el rendimiento de los suyos, destacando que el Ceuta fue fiel a su estilo y no se dejó intimidar por la historia del rival ni por el ambiente de El Molinón.

«Creo que es de los partidos como visitante donde hemos salido con más identidad. Desde el primer momento hemos sido dominadores, protagonistas. Se ha jugado en la totalidad del partido a lo que queríamos», afirmó el entrenador.

El técnico reconoció que tras el 0-2 el equipo sufrió un poco más de lo esperado debido al rápido gol del Sporting, pero puso en valor el esfuerzo global bajo la lluvia asturiana: «Si hubiésemos aguantado un poco más, creo que habríamos tenido más opciones de las que tuvimos. Me voy muy satisfecho. Si había un escenario mítico para que el Ceuta ganara un partido fuera este año para ponerle el colofón a la temporada, no hay mejor escenario que El Molinón».

El valor de jugar sin complejos

A pesar de que las victorias a domicilio se le han resistido al Ceuta esta temporada —el triunfo en Gijón es apenas el cuarto como visitante—, el entrenador subrayó la capacidad competitiva de su grupo cuando se despoja de los miedos.

«No hemos conseguido muchas victorias como visitante, pero sí hemos puntuado en muchos campos. Cuando salimos sin complejos, con personalidad en nuestro juego, sin mirar al escudo, simplemente siendo nosotros, somos un equipo muy bueno. Y hoy ha sido así. Hemos ganado ante un gran equipo, en un extraordinario escenario», concluyó con orgullo el técnico caballa.