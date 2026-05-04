París — El futuro de Endrick vuelve a estar en el centro de los focos. Tras otra actuación estelar este domingo en el partido entre el Olympique de Lyon y el Rennes —donde fue titular, marcó en el minuto 75 para cerrar el marcador y se llevó una valoración de 8,8 en Flashscore—, el joven delantero de 19 años se sinceró sobre sus deseos de cara a la próxima temporada.

En Francia empieza a pesar la idea de su inminente salida cuando expire su cesión al final del curso, pero el propio futbolista brasileño ha dejado la puerta abierta a una continuidad que ilusiona a los aficionados del Lyon.

«Dejo todo en manos de Dios»

Al término del encuentro, Endrick no ocultó lo cómodo que se siente en su actual club y el esfuerzo que la entidad está haciendo por él.

«Me gustaría mucho quedarme; están haciendo todo lo posible para que esté en las mejores condiciones», confesó el atacante.

«No lo sé, estoy muy contento aquí, me siento genial. ¿Me quedaré? Estoy cedido, estoy contento con mis compañeros, todo va muy bien. Después, nunca se sabe qué puede pasar. Lo dejo todo en manos de Dios y veremos qué ocurre. Si debo quedarme en Madrid, me quedaré en Madrid; si debo renovar mi contrato aquí, lo renovaré aquí», explicó con naturalidad.

El Real Madrid en el horizonte

Más tarde, al pasar por la zona mixta, el brasileño volvió a insistir en su fe y en su entorno familiar para tomar la decisión definitiva sobre su carrera.

«Como siempre digo, si es quedarme aquí, si es volver al Real Madrid, si es irme a otro sitio, haré lo que Dios me diga. Le doy gracias a Dios por haberme traído aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Pero ya está, haré lo que Dios me diga, lo que mi mujer también me diga», concluyó.

El dilema está sobre la mesa: regresar a la disciplina del Real Madrid para buscar un hueco en el equipo blanco o prolongar su estancia en un Lyon donde se ha convertido en la gran estrella.