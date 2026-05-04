Barcelona — Hay noches que no solo valen tres puntos, sino que sirven para reivindicar jerarquías. En un momento crítico de la temporada, donde cualquier tropiezo significaba despedirse definitivamente del título de Liga, el Real Madrid se encomendó a su versión más clásica y letal. En Cornellà, sin Kylian Mbappé sobre el césped, Vinicius Junior firmó una actuación memorable que rescató el espíritu de las grandes noches europeas y reabrió un debate que nunca termina de apagarse en el entorno blanco.

El brasileño asumió los galones de «Batman» y destrozó al Espanyol con un doblete espectacular que demostró que, cuando la responsabilidad recae exclusivamente sobre sus hombros, su rendimiento se multiplica.

Una segunda parte de «Superstar»

Tras una primera mitad gris y espesa por parte de todo el equipo, Vinicius activó el modo demolición tras el descanso:

El primero de la noche: Tras una pared precisa con el canterano Gonzalo, el brasileño rompió la línea defensiva con un amago de crack y batió al guardameta con una tranquilidad pasmosa.

Tras una pared precisa con el canterano Gonzalo, el brasileño rompió la línea defensiva con un amago de crack y batió al guardameta con una tranquilidad pasmosa. El segundo de su cuenta: Aprovechó una genialidad de Jude Bellingham —un taconazo al más puro estilo Guti— para conectar un derechazo de primeras directo a la escuadra.

Más allá de los goles, el extremo fue el epicentro absoluto del juego ofensivo del Real Madrid. Fue el futbolista con más remates (3), el que más pases dio en el último tercio de campo (20) y el que más faltas recibió (8), duplicando en este registro a sus compañeros.

El «Efecto Gonzalo» y la comparativa con Mbappé

La gran lectura táctica que deja el encuentro es la comodidad con la que se vio a Vinicius sin la presencia de Mbappé. Con Gonzalo fijando a los centrales y ejerciendo de «nueve» de área tradicional, el brasileño encontró los espacios y las vías de asociación que tanto ha extrañado recientemente.

«Cuando jugamos y peleamos juntos, somos mejores. Así tengo la oportunidad de marcar», reconoció el propio Vinicius tras el partido.

Los datos respaldan esta realidad: Vinicius no anotaba un doblete como visitante en Liga desde marzo de 2024. Su regreso a la máxima efectividad coincide con la ausencia del astro francés, reviviendo la metáfora de la liebre que le gana la carrera a la tortuga.

En la élite goleadora de 2026

Los registros de Vinicius en este inicio de año son demoledores y lo sitúan en la mesa de los mejores del continente:

Estadísticas de Vinicius en 2026 Dato Goles marcados en 2026 16 goles Puesto en Europa en 2026 Solo superado por Harry Kane (24) Goles en la era Arbeloa 15 goles en 23 partidos Temporadas consecutivas llegando a 20 goles 5 temporadas (ya suma 21 este curso)

Su rendimiento bajo el mando de Álvaro Arbeloa ha dado un giro radical en comparación con la etapa anterior, consolidándolo como el jugador más determinante de la plantilla.

El respaldo total del vestuario

Tras el partido, los elogios no se hicieron esperar. Arbeloa lo calificó en rueda de prensa como un «líder nato y un jugador fantástico», destacando además su esfuerzo defensivo. En redes sociales, el brasileño mandó un mensaje de unidad: «A muerte con este club. ¡Hay que seguir! Volveremos a lo más alto».

La respuesta del vestuario fue unánime. Desde Bellingham hasta Endrick se volcaron con él, pero el mensaje más significativo llegó desde Arabia Saudí: Karim Benzema le comentó con un rotundo «El número 1».

Incombustible y sin lesiones este curso, Vinicius llegará al próximo Clásico como el jugador con más partidos disputados de la plantilla (51). Cornellà no fue una noche más; fue un déjà vu del jugador que decidió finales de Champions y que se niega a ser el actor secundario de nadie.