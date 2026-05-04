Jannik Sinner convirtió la final del Mutua Madrid Open en una demostración de autoridad. El número uno del mundo arrolló a Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 en apenas 57 minutos y conquistó por primera vez el título en la Caja Mágica, en una final que apenas tuvo historia por la superioridad del italiano.

El partido dejó una evidencia difícil de discutir: sin Carlos Alcaraz en Madrid, el circuito vive bajo el mando absoluto de Sinner. El murciano fue baja por una lesión en la muñeca derecha, una ausencia que redujo el atractivo competitivo del torneo y dejó al italiano como gran dominador de la gira de tierra.

Sinner salió a la pista con una precisión demoledora. Desde los primeros juegos impuso ritmo, profundidad y una seguridad al saque que desarmó por completo a Zverev. El alemán apenas encontró respuestas ante un rival que golpeó con potencia, movió la pelota con criterio y castigó cada error con una frialdad impropia de una final.

El primer set fue un monólogo. Sinner se escapó rápidamente en el marcador y cerró la manga por 6-1, mientras Zverev acumulaba gestos de frustración y errores impropios de un jugador de su nivel. La final, esperada como un duelo entre dos de los mejores tenistas del momento, se convirtió pronto en una exhibición unilateral.

En el segundo parcial, Zverev intentó aferrarse a su servicio, pero Sinner volvió a romper muy pronto y apagó cualquier intento de reacción. El italiano no necesitó adornos: bastó su derecha profunda, su revés preciso y una lectura perfecta de cada intercambio para cerrar el encuentro con una autoridad incontestable.

El triunfo tiene además un valor histórico. Sinner se convirtió en el primer jugador en ganar cinco Masters 1000 consecutivos, una racha que incluye París-Bercy, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. También es el primer tenista que gana los cuatro primeros Masters 1000 de una misma temporada.

La derrota vuelve a dejar tocado a Zverev, que no encuentra la manera de competirle a Sinner en los grandes escenarios. El propio alemán reconoció tras la final la distancia que existe ahora mismo entre el italiano y el resto del circuito, una frase que resume el momento actual del tenis masculino.

Con Madrid en el bolsillo, Sinner mira ya a Roma y Roland Garros como el gran favorito de la gira de tierra. Su tenis transmite una sensación de dominio total: juega rápido, falla poco, manda desde el fondo y sostiene una confianza que intimida a sus rivales.

La ausencia de Alcaraz deja al circuito sin el gran contrapeso emocional y deportivo del italiano. Hasta que el español regrese en plenitud, Sinner parece dispuesto a gobernar el tenis con mano de hierro.