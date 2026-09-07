La aeronave, procedente de San Juan de Puerto Rico, impactó contra varios vehículos en una carretera cercana tras salirse de la pista en el aeródromo floridano. El siniestro, ocurrido en pleno puente del Día del Trabajo, ha dejado también cinco heridos y ha obligado a suspender el tráfico aéreo en la zona.

Un grave accidente aéreo ha sacudido este domingo el Aeropuerto Internacional de Miami. Un avión de carga perteneciente a la división logística de la compañía Amazon se ha salido de una de las pistas de aterrizaje del aeródromo y ha terminado colisionando contra una carretera con tráfico moderado. Según han confirmado las autoridades locales, el suceso ha provocado la muerte de al menos cinco personas y ha dejado un saldo de cinco heridos, cuya gravedad no ha sido detallada por el momento.

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El siniestro se produjo alrededor de las 14:00 horas hora local, (seis más en la España peninsular) cuando el vuelo 7598 de la aerolínea 21 Air, operado mediante una aeronave modelo Boeing 767-300, completó la maniobra de toma de tierra tras haber despegado previamente del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. Tras perder el control y salirse del recinto aeroportuario, el aparato invadió la calzada e impactó directamente contra varios vehículos que circulaban por la vía.

Imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran cómo la aeronave acabó estrellada y envuelta en llamas en mitad de la calzada, en las proximidades de un almacén logístico que quedó parcialmente oculto por una densa columna de humo. El despliegue de emergencia ha sido inmediato: alrededor de sesenta unidades del Departamento de Bomberos del condado de Miami-Dade se trasladaron hasta el lugar del siniestro para iniciar los trabajos de extincion del incendio derivado del impacto.

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Representantes institucionales del condado han ofrecido los primeros datos oficiales sobre la magnitud de la tragedia en rueda de prensa. La sherif del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, fue la encargada de confirmar la cifra de al menos cinco fallecidos. Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó sobre las cinco personas heridas y expresó sus condolencias públicas a las familias de las víctimas.

🚨 Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport



At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP — FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

Interrupción del servicio aéreo en una fecha clave

Como consecuencia directa del accidente, las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami tomaron la decisión de suspender por completo el tráfico aéreo en las instalaciones. La paralización del servicio coincide con la celebración del puente del Labor Day (Día del Trabajo), una festividad que marca de forma habitual el cierre del periodo estival en Estados Unidos y que representa uno de los fines de semana de mayor volumen de desplazamientos y actividad viajera de todo el año en el país.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha emitido un comunicado oficial confirmando la apertura inmediata de una investigación formal para determinar las causas exactas que provocaron que el Boeing 767-300 se saliera de la pista tras su aterrizaje.

Antecedentes de la flota de carga

La división aérea de Amazon fue fundada por la multinacional de comercio electrónico en el año 2015 con el objetivo de dar respuesta al incremento constante en la demanda de sus envíos de mercancía. En la actualidad, esta red de transporte opera unos 250 vuelos diarios a nivel global y cuenta con presencia operativa en 60 aeropuertos distribuidos en cuatro continentes.

Este suceso no es el primer accidente grave que involucra a la flota de la empresa logística. En el año 2019, otra de sus aeronaves sufrió un siniestro de gravedad tras estrellarse en un área de humedales en el estado de Texas. La investigación posterior determinó que la causa del accidente se debió a un error del piloto, provocando la muerte de los tres tripulantes que se encontraban a bordo en ese momento.