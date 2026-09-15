El sindicato CSIF ha manifestado su preocupación por la situación de seguridad en el Puerto de Ceuta. Con la inminente llegada del campamento al Muelle de Poniente, el sindicato considera urgente reforzar la Policía Portuaria.

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CSIF ha señalado un notable aumento en las intrusiones dentro del recinto portuario, lo que genera un clima de incertidumbre entre los ciudadanos y los trabajadores de la zona. Ante este escenario, el sindicato exige medidas inmediatas para garantizar la seguridad.

En su comunicado, CSIF ha solicitado mantener a los 15 agentes que actualmente refuerzan el dispositivo de la operación especial (OPE) para asegurar el correcto funcionamiento del puerto y salvaguardar su integridad.

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El reforzamiento de las patrullas es considerado esencial no solo para proteger las instalaciones, sino también para ofrecer tranquilidad a quienes transitan diariamente por el Puerto de Ceuta.

La situación en la frontera y los recientes acontecimientos han llevado al sindicato a enfatizar la necesidad de una respuesta más contundente ante amenazas potenciales que puedan afectar la actividad portuaria.

CSIF hace un llamado a las autoridades competentes para que adopten medidas adecuadas y eficaces, garantizando así la seguridad en uno de los puntos más estratégicos de la ciudad autónoma.