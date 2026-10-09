El Atlético de Madrid – Manchester United se juega el martes 13 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Atlético de Madrid – Manchester United

Atlético de Madrid – Manchester United Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Metropolitano Stadium (Madrid)

El Atlético de Madrid se enfrenta al Manchester United en la jornada 2 de la Champions League en el Metropolitano Stadium de Madrid. El equipo local llega en una situación complicada, ocupando la 26ª posición con 0 puntos tras haber disputado 1 partido, en el que ha anotado 1 gol y ha recibido 2. Por su parte, el Manchester United se sitúa en la 4ª posición con 3 puntos, habiendo logrado una victoria en su único encuentro, en el que marcó 4 goles y no recibió ninguno. Este duelo promete ser crucial para ambos equipos en la competición europea.

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Así llegan los equipos

Atlético de Madrid: 26º con 0 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)

Manchester United: 4º con 3 puntos en 1 partidos (4 goles a favor y 0 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

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