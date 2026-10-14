El Atletico Madrid W – Madrid CFF W se juega el domingo 18 de octubre a las 18:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Atletico Madrid W – Madrid CFF W

Atletico Madrid W – Madrid CFF W Competición: Liga F, jornada 7

Liga F, jornada 7 Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 18:00 (hora peninsular)

18:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Centro Deportivo Alcala de Henares (Madrid)

El Atlético de Madrid femenino se enfrenta al Madrid CFF en la séptima jornada de la Liga F en el Centro Deportivo Alcalá de Henares. Las locales ocupan la sexta posición con 9 puntos tras 6 partidos, habiendo anotado 10 goles y recibido 11. En sus últimos cinco encuentros, han logrado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Madrid CFF se sitúa en la segunda posición con 13 puntos, con 11 goles a favor y 9 en contra, y un balance reciente de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Atletico Madrid W: 6º con 9 puntos en 6 partidos (10 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-V-D-V)

Madrid CFF W: 2º con 13 puntos en 6 partidos (11 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: E-V-D-V-V)

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