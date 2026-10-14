El Deportivo Alavés W – Sevilla W se juega el domingo 18 de octubre a las 12:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Deportivo Alavés W – Sevilla W

Deportivo Alavés W – Sevilla W Competición: Liga F, jornada 7

Liga F, jornada 7 Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz)

El Deportivo Alavés W recibe al Sevilla W en el Estadio Mendizorrotza en el marco de la jornada 7 de la Liga F. El equipo local ocupa la 13ª posición con 6 puntos tras 6 partidos, habiendo anotado 3 goles y recibido 9. En sus últimos 5 encuentros, el Alavés ha conseguido 1 victoria y 4 derrotas. Por su parte, el Sevilla W se sitúa en la 10ª posición con 7 puntos, con 7 goles a favor y 10 en contra, y en sus últimos 5 partidos ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Deportivo Alavés W: 13º con 6 puntos en 6 partidos (3 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: D-D-D-V-D)

Sevilla W: 10º con 7 puntos en 6 partidos (7 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-D-V-D-D)

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