El Burgos – Sabadell se juega el domingo 18 de octubre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Burgos – Sabadell

Burgos – Sabadell Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 10

LaLiga Hypermotion, jornada 10 Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El partido entre Burgos y Sabadell corresponde a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion. El Burgos se sitúa en la 8ª posición con 14 puntos tras haber disputado 9 partidos, con un balance de 12 goles a favor y 10 en contra. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Sabadell ocupa la 5ª posición con 16 puntos, también en 9 partidos, con 10 goles a favor y 7 en contra. Su reciente trayectoria incluye 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en los últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Burgos: 8º con 14 puntos en 9 partidos (12 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-D-V-V-V)

Sabadell: 5º con 16 puntos en 9 partidos (10 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-E-E-V-D)

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