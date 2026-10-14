El Eibar W – Deportivo de La Coruña W se juega el domingo 18 de octubre a las 16:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Eibar W – Deportivo de La Coruña W

Eibar W – Deportivo de La Coruña W Competición: Liga F, jornada 7

Liga F, jornada 7 Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 16:00 (hora peninsular)

16:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Municipal de Ipurua (Eibar)

El partido entre Eibar W y Deportivo de La Coruña W se disputará en el Estadio Municipal de Ipurua, correspondiente a la jornada 7 de Liga F. Eibar W llega al encuentro en la 4ª posición con 11 puntos tras 6 partidos, habiendo anotado 4 goles y recibido 4. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, Deportivo de La Coruña W ocupa la 14ª posición con 5 puntos, con un balance de 5 goles a favor y 6 en contra, y en sus últimos 5 partidos ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Eibar W: 4º con 11 puntos en 6 partidos (4 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-V-V-D-E)

Deportivo de La Coruña W: 14º con 5 puntos en 6 partidos (5 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-V-D-E)

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