El Real Sociedad W – Barcelona W se juega el domingo 18 de octubre a las 12:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Real Sociedad W – Barcelona W

Real Sociedad W – Barcelona W Competición: Liga F, jornada 7

Liga F, jornada 7 Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Instalaciones de Zubieta (Lasarte-Oria)

El partido entre Real Sociedad W y Barcelona W se disputará en las Instalaciones de Zubieta, correspondiente a la jornada 7 de la Liga F. El equipo local, la Real Sociedad W, ocupa la 15ª posición con 5 puntos tras 6 partidos, habiendo anotado 7 goles y recibido 11. En sus últimos 5 encuentros, han conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Barcelona W lidera la clasificación con 18 puntos en 6 partidos, destacando con 28 goles a favor y solo 2 en contra, y llega con una racha perfecta de 5 victorias consecutivas.

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Así llegan los equipos

Real Sociedad W: 15º con 5 puntos en 6 partidos (7 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-E-E-D)

Barcelona W: 1º con 18 puntos en 6 partidos (28 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

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