La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) celebra el Día de la Fiesta Nacional como una fecha emblemática de homenaje al servicio entregado de los hombres y mujeres uniformados a la defensa de España y de los valores consagrados en la Constitución.

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En este 12 de octubre de 2026, AUME quiere poner el acento en la necesidad de dignificar plenamente la condición militar de todos los efectivos de las Fuerzas Armadas y de sus familias. La profesión militar exige disponibilidad permanente, movilidad geográfica, riesgos inherentes y un sacrificio que se extiende más allá del propio militar, afectando de forma directa a su entorno familiar.

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Dignificar esta condición implica avanzar en derechos, retribuciones justas, conciliación, alojamientos adecuados y reconocimiento social y profesional real, de modo que quienes dedican su vida al servicio de España puedan ejercer su labor con la dignidad que merecen.

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AUME quiere hacer un especial recuerdo a quienes se encuentran desplegados en misiones internacionales, lejos de sus hogares y familias, contribuyendo a la paz, la seguridad y la proyección de España en el mundo. Igualmente, dirige un mensaje de apoyo y reconocimiento a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas desplegados en Ceuta, que desarrollan su labor en condiciones de elevada exigencia operativa.

Solo con el respaldo social y con medidas concretas que dignifiquen la condición militar y la de sus familias se podrá garantizar la motivación, la operatividad y el futuro de unas Fuerzas Armadas a la altura de los retos de España.