La disolución de las Cortes tras el adelanto electoral hizo decaer la proposición de ley en el Senado, por lo que la formación de Yolanda Díaz pide recurrir a la concesión por carta de naturaleza en la Diputación Permanente.

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Madrid. – El grupo parlamentario de Sumar ha trasladado una exigencia formal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aprobar de forma inmediata un real decreto ley que otorgue la nacionalidad española a unos 80.000 ciudadanos saharauis nacidos bajo la administración española del Sáhara Occidental. La petición busca salvar la proposición de ley que la formación promovió en el Congreso de los Diputados y que ha quedado sin efecto tras la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

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La iniciativa legislativa había logrado superar su tramitación en la Cámara Baja, pero permanecía encallada en el Senado antes del anuncio de la cita con las urnas. Desde las filas de Sumar sostienen que, al igual que la Diputación Permanente convalidará otras medidas de urgencia promovidas por el Ejecutivo, existe margen normativo para articular esta medida de reparación histórica mediante la fórmula de concesión por «carta de naturaleza» individualizada.

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Silencio en la parte socialista y reparos diplomáticos

Representantes de la coalición socia del Gobierno denuncian que la tramitación se ha dilatado durante meses en el trámite parlamentario debido a la reticencia inicial del PSOE, atribuyendo la demora al interés por evitar fisuras diplomáticas con el Reino de Marruecos.

Fuentes de Sumar confirman que la propuesta del nuevo decreto se encuentra formalmente sobre la mesa del ala socialista del Ejecutivo, si bien la parte liderada por Pedro Sánchez guarda silencio ante un asunto de elevada sensibilidad geopolítica. Pese a las reservas en la Moncloa, desde la formación plurinacional aseguran que mantendrán la presión política en el tramo final de la legislatura al considerar la nacionalización un compromiso de «decencia política» ineludible.