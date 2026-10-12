La máxima llegará a 26°C y la mínima a 19°C en Ceuta este lunes, 12 de octubre de 2026, según la AEMET.

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Se prevé cielo poco nuboso y viento del oeste (O) de 20 km/h. La sensación térmica se moverá entre 20°C y 26°C, y la probabilidad de precipitación es del 0%.

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Previsión para los próximos días

El martes, 13 de octubre la AEMET anuncia muy nuboso, con máxima de 25°C y mínima de 20°C. El viento pasará a dirección este (E) manteniendo los 20 km/h.

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El miércoles, 14 de octubre habrá intervalos nubosos con lluvia escasa. Se esperan máxima de 25°C y mínima de 21°C, con viento del este que aumentará hasta 25 km/h.

Para el jueves, 15 de octubre se prevé máxima de 24°C y mínima de 21°C. En la información facilitada no figura el estado del cielo, y la velocidad del viento aparece como “viento km/h”.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (20 km/h)

O (20 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 85% y mínima 55%

máxima 85% y mínima 55% Índice UV máximo: 5

Recomendaciones

Con cielo poco nuboso e índice UV máximo de 5, se recomienda protegerse del sol en las horas centrales si se permanece al aire libre. El viento del oeste de 20 km/h puede aumentar la sensación de fresco, por lo que conviene llevar una prenda ligera.

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