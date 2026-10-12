Ceuta y el Ministerio de Igualdad firman un convenio para mejorar el servicio telefónico de atención a víctimas de violencia de género.

Lee tambien: Amnistía Internacional denuncia torturas, vejaciones y desatención médica a migrantes por parte de militares en Ceuta

La Ciudad Autónoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género han firmado un convenio para mejorar el servicio telefónico de información, atención y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra las mujeres. Este acuerdo, suscrito el 1 de octubre de 2026, tiene como objetivo garantizar el derecho a la información de las mujeres víctimas de violencia de género en Ceuta.

PUBLICIDAD

A quién afecta

El convenio afecta a las mujeres víctimas de violencia de género en Ceuta, quienes podrán acceder a un servicio telefónico mejorado para recibir información, asesoramiento jurídico y atención.

Lee tambien: SATSE denuncia el «abandono» de la Atención Primaria en Ceuta y alerta de que hay profesionales atendiendo a casi 4.000 pacientes

Desde cuándo

El convenio fue firmado el 1 de octubre de 2026 y su publicación en el Boletín Oficial del Estado se realizó el 12 de octubre de 2026.

Qué hay que hacer

Las mujeres que necesiten asistencia pueden llamar al servicio telefónico 016, que ahora derivará automáticamente las llamadas desde Ceuta al servicio local 900 700 099. Este servicio garantiza atención multicanal, confidencial y gratuita las 24 horas del día.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 12 de octubre de 2026 (referencia BOE-A-2026-21234).