El líder de Vox llama a la movilización masiva y al voto presencial ante el 29-N, mientras propone la «remigración» y medidas de construcción de vivienda para atajar la crisis habitacional.

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MADRID. — El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido a los ciudadanos de que deben «temerse lo peor» de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, las cuales anticipa que serán «muy complicadas y muy sucias». En una entrevista concedida al diario ABC, el dirigente político ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar dispuesto a «cualquier cosa» para mantenerse en el poder, achacándole una «desconfianza absoluta sobre su moralidad» y asegurando que el Ejecutivo ha articulado «una mafia y unas cloacas».

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Abascal ha apelado a la ciudadanía a mantenerse en alerta y evitar responder a lo que considera provocaciones gubernamentales. De igual forma, ha pedido no caer en un «exceso de confianza» similar al de los comicios de 2023, insistiendo en que su objetivo primordial hasta el día de las urnas será impedir que Sánchez vuelva a sumar los apoyos necesarios para gobernar.

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Respecto a la relación con el Partido Popular, el líder de Vox ha confirmado que mantiene conversaciones discretas con Alberto Núñez Feijóo, con quien coincide en el diagnóstico del país aunque difiere en las soluciones:

Estrategia y alianzas: Defiende la trayectoria de su formación para alcanzar acuerdos autonómicos, pero insta al PP a romper sus pactos con «los tránsfugas socialistas y con los islamistas en Ceuta», así como ciertas coaliciones en el ámbito europeo.

Defiende la trayectoria de su formación para alcanzar acuerdos autonómicos, pero insta al PP a romper sus pactos con «los tránsfugas socialistas y con los islamistas en Ceuta», así como ciertas coaliciones en el ámbito europeo. Prioridades programáticas: Señala como ejes innegociables para un eventual gobierno conjunto la desregulación económica, la prioridad nacional en las ayudas y el impulso de la «remigración».

La vivienda, la inmigración y las pensiones

En materia de vivienda, Abascal ha responsabilizado directamente al jefe del Ejecutivo del encarecimiento de los precios en la compraventa y el alquiler, reprochándole que priorice el relato político sobre la situación de los afectados por desahucios. Como contramedida, plantea incrementar la construcción de vivienda pública y privada, además de vincular la crisis habitacional con la presión migratoria.

En este ámbito, ha abogado por la expulsión inmediata de quienes hayan accedido de forma irregular al país, la deportación de los inmigrantes que cometan delitos y el retorno a sus países de origen de los residentes legales que no trabajen y dependan de subsidios sociales. En cuanto al sistema público de pensiones, el presidente de Vox ha rechazado que su formación pretenda privatizarlas, garantizando su abono obligatorio.

Críticas por Cataluña y desconfianza en el voto por correo

Abascal se ha mostrado crítico con la aplicación de la amnistía y el posible regreso a España de Carles Puigdemont, señalando tanto a las concesiones de Sánchez como a la postura del PP en la renovación del Tribunal Constitucional, al tiempo que se ha mostrado partidario de derogar las normativas impulsadas durante la legislatura.

Por último, el dirigente ha vuelto a poner en duda las garantías del voto por correo al sostener que existen riesgos en las custodias de las papeletas, por lo que ha hecho un llamamiento explícito a sus seguidores para que acudan a votar de manera presencial en las urnas el 29 de noviembre.