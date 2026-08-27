El ministro de Política Territorial y mando único de la crisis migratoria anuncia la revisión del Real Decreto para sustituir los recintos deportivos por nuevas ubicaciones, mientras defiende la necesidad de acotar espacios para agilizar las devoluciones.

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CEUTA – El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que los polideportivos de Ceuta no se utilizarán para la filiación y acogida de migrantes salvo en situaciones de necesidad extrema. Tras presidir la primera reunión del mando único creado para gestionar la crisis provocada por las entradas masivas del pasado 30 de julio, el titular de la cartera anunció que los recintos deportivos quedarán fuera del Real Decreto en su próxima actualización.

Torres explicó que, tras mantener conversaciones con el presidente ceutí, Juan Vivas, y con colectivos vecinales, el Ejecutivo central ha visitado ubicaciones alternativas. No obstante, el ministro remarcó que contar con recintos acotados resulta imprescindible para la gestión de la crisis:

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Filiación y triaje: «Si no tenemos espacios, no podemos filiar ni hacer triajes acorde a la legislación», advirtió Torres, subrayando que disponer de estas infraestructuras es clave para agilizar la devolución de quienes no tengan derecho a protección internacional.

«Si no tenemos espacios, no podemos filiar ni hacer triajes acorde a la legislación», advirtió Torres, subrayando que disponer de estas infraestructuras es clave para agilizar la devolución de quienes no tengan derecho a protección internacional. Coordinación institucional: El mando único cuenta con la participación del Gobierno de España y la Ciudad Autónoma de Ceuta. La próxima sesión del organismo estará presidida de forma telemática por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Menores no acompañados y reagrupamiento familiar

Cuestionado sobre la reubicación de menores hacia la Península, el ministro recordó que el mecanismo amparado en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería continúa plenamente activo hasta el verano del próximo año.

Aunque el inicio de los expedientes fija un plazo formal de 15 días, Torres precisó que la tramitación efectiva —que requiere la intervención de la Fiscalía, la audiencia al menor y la coordinación con las comunidades de origen y destino— se está completando en un margen de entre un mes y mes y medio. Asimismo, señaló que la prioridad actual se centra en activar el reagrupamiento familiar con Marruecos para los menores de dicha nacionalidad, así como en aplicar la devolución del resto de los perfiles según la legalidad vigente.