Teresa Peramato advierte sobre la «extrema vulnerabilidad» de las mujeres y menores que accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma.

El Ministerio Público reforzará su plantilla en Ceuta, pasando de 9 a 14 fiscales hasta finales de octubre.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha revelado este jueves en Ceuta que se han registrado 16 agresiones sexuales con un total de 17 víctimas —todas ellas pertenecientes al colectivo de personas que entraron de forma irregular— desde los sucesos del pasado 31 de julio. Un dato que, en palabras de la fiscal general, pone de manifiesto la «extrema vulnerabilidad de las mujeres, especialmente menores» que integran este grupo.

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Durante su comparecencia ante los medios en la Delegación del Gobierno, Peramato también señaló un repunte en otras tipologías delictivas tras la entrada: «También parece que se ha registrado un incremento en los delitos contra el patrimonio, los delitos de atentado y resistencia a los agentes de autoridad», afirmó.

Tras reunirse con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, Peramato calificó el escenario actual como «muy complejo» y apeló a la coordinación institucional para implementar medidas efectivas de protección.

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Plan de refuerzo para la Fiscalía de Ceuta

Para hacer frente al volumen de trabajo originado por la crisis, la Fiscalía General del Estado ampliará de 9 a 14 los efectivos destinados en la ciudad. Dos de ellos se incorporaron tras los sucesos iniciales y los tres restantes se cubrirán mediante comisiones de servicio voluntarias ofertadas a la carrera fiscal de toda España. Estos puestos contarán con incentivos salariales y subvención de alquiler, extendiéndose el refuerzo en principio hasta el 31 de octubre.