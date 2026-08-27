El presidente de la Ciudad Autónoma reclama recursos extraordinarios, plazos concretos para recuperar la normalidad y el traspaso al Estado de la gestión de los 1.400 menores acogidos.

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CEUTA.— El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha valorado positivamente la puesta en marcha del mando único por parte del Ejecutivo central para coordinar la crisis migratoria, una medida que, según recordó, su Gobierno solicitó desde el inicio de las entradas masivas del pasado 30 de julio. Tras reunirse en el Palacio de la Asamblea con los ministros Ángel Víctor Torres y Elma Saiz, el líder ceutí supeditó el éxito de este comité a la consecución de resultados tangibles a corto plazo, subrayando que «el eje fundamental de la estrategia tiene que ser el retorno a Marruecos de quienes están aquí».

Vivas urgió al Estado a concretar el «horizonte temporal», los medios materiales y los procedimientos para completar el triaje e identificación de las personas que siguen en la calle, paso previo para tramitar sus expedientes de devolución.

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Reclamaciones de recursos y gestión de menores

Gestión estatal de menores: Con cerca de 1.400 menores bajo tutela de la Ciudad Autónoma y un número indeterminado aún en la calle, Vivas calificó la situación de inasumible para una población de 84.000 habitantes y exigió una «solución excepcional» gestionada directamente por el Estado.

Con cerca de 1.400 menores bajo tutela de la Ciudad Autónoma y un número indeterminado aún en la calle, Vivas calificó la situación de inasumible para una población de 84.000 habitantes y exigió una «solución excepcional» gestionada directamente por el Estado. Alojamiento y diálogo vecinal: Apoyó habilitar espacios de acogida provisionales para facilitar las labores de filiación, aunque garantizó que cualquier ubicación se consensuará con las asociaciones de vecinos para minimizar el impacto en los barrios.

Apoyó habilitar espacios de acogida provisionales para facilitar las labores de filiación, aunque garantizó que cualquier ubicación se consensuará con las asociaciones de vecinos para minimizar el impacto en los barrios. Blindaje fronterizo y costes: Reclamó la ejecución urgente de obras de infraestructura para reforzar el perímetro fronterizo y exigió compensaciones económicas por el sobrecoste asumido por el municipio en servicios de limpieza, Policía Local y seguridad privada.

Apoyo a las movilizaciones pacíficas

En relación con el clima social, el presidente ceutí afirmó que la ciudadanía está «legitimada» para manifestarse y agradeció la presión social ejercida para movilizar la respuesta institucional. No obstante, Vivas hizo un llamamiento firme a la calma y a evitar cualquier brote de violencia, señalando que la crispación «solo trae malas consecuencias» y apelando a la unidad para encauzar la salida de la crisis.