El colapso policial en los trámites de identificación —con una capacidad media de 200 expedientes semanales— frena la agilización de las devoluciones y eleva las exigencias de refuerzo masivo al Estado.

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CEUTA – El ministro de Política Territorial y mando único para la gestión de la crisis, Ángel Víctor Torres, ha subrayado que la identificación y la filiación de las personas migrantes constituyen el paso indispensable para aplicar la ley y restaurar la normalización en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del pasado julio.

Sin embargo, la efectividad de las medidas se ve condicionada por las limitaciones operativas sobre el terreno. Fuentes policiales indican que las unidades de Extranjería y Policía Científica de la Policía Nacional cuentan con capacidad para gestionar alrededor de 200 expedientes semanales, un ritmo insuficiente frente al volumen de personas pendientes de tramitación, lo que genera un «cuello de botella» administrativo.

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Exigencia de medios y gestión de la convivencia

Para solventar esta saturación y evitar que la estancia en la vía pública se prolongue, se reclama al Ejecutivo central el despliegue inmediato de recursos humanos y materiales:

Refuerzo administrativo: Incremento de agentes, personal de Extranjería, especialistas informáticos e intérpretes para multiplicar el ritmo de tramitación de los expedientes de devolución o de protección internacional.

Incremento de agentes, personal de Extranjería, especialistas informáticos e intérpretes para multiplicar el ritmo de tramitación de los expedientes de devolución o de protección internacional. Habilitación de espacios: Aunque el Estado prevé la creación de 2.000 nuevas plazas que se suman a las 1.800 ya habilitadas, se advierte de que el alojamiento temporal debe ir acompañado de resoluciones administrativas eficientes.

Aunque el Estado prevé la creación de 2.000 nuevas plazas que se suman a las 1.800 ya habilitadas, se advierte de que el alojamiento temporal debe ir acompañado de resoluciones administrativas eficientes. Restablecimiento del espacio público: Frente a los llamamientos a la calma y a la convivencia pacífica, se solicita una intervención estatal decidida que permita liberar calles y plazas y garantice la seguridad de la ciudadanía.

La resolución de la crisis en Ceuta queda a la espera de que los compromisos de refuerzo institucional se traduzcan en un incremento significativo de las filiaciones y en la pronta recuperación de la actividad ordinaria en la ciudad.