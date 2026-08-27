Los efectivos, que se encontraban desarmados y en un vehículo no blindado, tuvieron que huir a pie mientras eran perseguidos por un grupo de entre 30 y 40 personas en la zona de Benzú.

Lee tambien: UGT se suma a la concentración de las cuatro culturas en Ceuta y reclama “unidad, respuestas y más recursos”

CEUTA – Cuatro militares de la Comandancia General de Ceuta (Comgeceu) han resultado heridos de diversa consideración tras sufrir una emboscada a manos de un grupo numeroso de entre 30 y 40 personas en las inmediaciones de Benzú. Los hechos ocurrieron sobre las 5:30 horas de este jueves, cuando los efectivos se desplazaban hacia un punto de vigilancia establecido tras las recientes entradas masivas en la ciudad autónoma.

Al rebasar el semáforo de la zona, varios individuos salieron de distintos puntos y se abalanzaron sobre el vehículo militar. Al no tratarse de un transporte blindado, los agresores comenzaron a impactar piedras de gran tamaño contra la carrocería, obligando a los cuatro militares —que se encontraban desarmados— a abandonar el automóvil y emprender la huida a pie hacia Calamocarro para salvaguardar su integridad.

Lee tambien: Condenado a tres años y cuatro meses de prisión por intentar pasar más de 28 kilos de hachís

Persecución, despliegue policial y arrestos en el mar

Durante la huida a pie, los efectivos continuaron siendo perseguidos, alcanzados y golpeados con piedras. Tras lograr llamar al 112, se activó un operativo de urgencia coordinado entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Intervención y dispersión: La llegada del primer vehículo policial provocó la huida del grupo en dirección a Benzú. Para dispersar a los agresores, los agentes realizaron detonaciones disuasorias.

La llegada del primer vehículo policial provocó la huida del grupo en dirección a Benzú. Para dispersar a los agresores, los agentes realizaron detonaciones disuasorias. Detenciones: El despliegue terrestre permitió la detención de doce personas, de nacionalidad marroquí y con edades comprendidas entre los 35 y 40 años.

El despliegue terrestre permitió la detención de doce personas, de nacionalidad marroquí y con edades comprendidas entre los 35 y 40 años. Huida por mar: Parte del grupo intentó escapar arrojándose al agua, lo que requirió la intervención del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para labores de rastreo y localización.

Atención médica y daños materiales

Los cuatro militares fueron trasladados a un centro sanitario para ser atendidos de contusiones, golpes e impactos de piedras en brazos y espalda. El vehículo militar, por su parte, sufrió importantes daños materiales. Este suceso, sumado a otros altercados registrados cerca del CETI, refleja la escalada de tensión y la presión a la que se enfrentan las fuerzas desplegadas en la zona.