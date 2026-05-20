El veterano chef, que no piensa en la jubilación a sus 77 años y mantendrá el formato de lunes a jueves, da un paso a un lado tras 37 años de carrera televisiva en un movimiento estratégico de Atresmedia y Bainet Media.

Atresmedia ha acordado un movimiento histórico e inesperado en la parrilla televisiva de Antena 3. Karlos Arguiñano se apartará de las mañanas de los viernes de su programa ‘Cocina abierta’ para dejar su puesto a su hijo, Joseba Arguiñano. A sus 41 años, Joseba ascenderá y se convertirá en el presentador titular del espacio cada viernes, relevando a su padre por primera vez en sus 37 años de trayectoria como presentador en televisión. Este cambio se produce en un contexto de extraordinario éxito para el formato culinario, que acumula 50 meses de liderazgo ininterrumpido en las mañanas de la cadena, donde consolida un tándem de audiencias junto a ‘La Ruleta de la suerte’ y ‘Antena 3 Noticias 1’, el informativo conducido por Sandra Golpe.

Un relevo progresivo y una nueva sección con famosos

La incorporación y el crecimiento de Joseba Arguiñano en la estructura de ‘Cocina abierta’ se ha desarrollado de manera gradual. Fue en el año 2019 cuando el profesional comenzó a colaborar en el espacio culinario, siguiendo los pasos de su tía, Eva Arguiñano, quien también participaba una vez a la semana. Con el paso del tiempo, el hijo del popular cocinero fue ganando peso en la emisión diaria, incrementando sus intervenciones a dos y tres veces por semana, hasta contribuir a mantener los datos de audiencia del programa de su padre.

A sus 41 años de edad, esta oportunidad supone su debut como presentador en Antena 3, aunque el profesional cuenta con experiencia previa en la conducción de formatos televisivos en la cadena autonómica ETB, donde ha liderado espacios como ‘Historias a Bocados’ o ‘Sukalerrian’. La estrategia diseñada entre Antena 3 y Bainet Media, productora propiedad de Karlos Arguiñano, contempla que Joseba se ponga al frente de una sección completamente nueva durante la mañana de los viernes. Dicho bloque incluirá la participación de invitados famosos, quienes compartirán el espacio de la cocina y una conversación con el nuevo presentador.

Karlos Arguiñano mantiene su presencia de lunes a jueves

Este movimiento de cara a la emisión de los viernes no implica la retirada de la televisión del veterano comunicador de 77 años. Karlos Arguiñano se mantendrá en su puesto habitual de presentador al frente de ‘Cocina abierta’ de lunes a jueves. El chef no contempla por ahora su jubilación definitiva, y este acuerdo no altera en ningún aspecto su vinculación contractual con el grupo Atresmedia.

No obstante, esta decisión de dar un paso a un lado los viernes se califica como un cambio histórico dentro del sector audiovisual. El movimiento guarda similitudes con lo sucedido anteriormente en la televisión pública con Jordi Hurtado, cuando cedió la conducción de ‘Saber y ganar’ durante los fines de semana a Rodrigo Vázquez. Asimismo, el ascenso de Joseba establece las bases para que se convierta en el relevo natural del programa de Antena 3 para el momento en el que su padre decida jubilarse de forma definitiva. Cabe recordar que el cocinero acumula 40 años al frente de formatos diarios de cocina en televisión, habiendo pasado por TVE y Telecinco antes de su llegada a Antena 3 en el año 2010.

Líder indiscutible de las mañanas de Antena 3

El relevo en la jornada del viernes se ejecuta en el momento de mayor fortaleza comercial y de audiencia de ‘Cocina abierta’. El formato gastronómico encadena 50 meses consecutivos de liderazgo en su franja horaria. Durante el pasado mes de abril, el espacio cerró sus emisiones con una media del 16,6% de cuota de pantalla, un dato que le permitió registrar la mayor distancia histórica con respecto a su principal competidor, al situarse a casi ocho puntos de diferencia en los índices de audiencia.

El propio Karlos Arguiñano avaló públicamente las capacidades de su hijo durante una reciente visita al programa de máxima audiencia ‘El Hormiguero’. En dicha intervención, el veterano chef no dudó en elogiar las virtudes profesionales de Joseba, señalando que es un lujo verle cocinar debido a la variedad de sus platos. Asimismo, el comunicador afirmó que su hijo posee una mano fuera de lo normal en los fogones, definiéndolo explícitamente como mejor cocinero que él y bromeando con que su propio éxito se debía a tener mucha cara.