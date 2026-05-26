El palacio de los Luján vive una jornada de máxima tensión con una amenaza de denuncia a la Guardia Civil y el descubrimiento de Lorenzo tras un acercamiento entre Leocadia y Cristóbal

La tensión en el palacio de los Luján alcanza niveles críticos en el episodio de ‘La Promesa’ de este martes, 26 de mayo. Tras los recientes acontecimientos que dinamitaron el equilibrio de la casa, especialmente la llegada de Vera como invitada oficial y el endurecimiento del pulso del duque de Carril contra Alonso y Manuel, las consecuencias no se hacen esperar. El nuevo capítulo de la serie diaria de La 1 deja a varios de sus principales personajes en situaciones límite, marcadas por expulsiones, secretos ocultos y decisiones que amenazan el futuro de la familia.

El enfrentamiento definitivo entre el marqués de Luján y el aristócrata marca el devenir de las tramas. Alonso toma la determinación de expulsar al duque de Carril de La Promesa tras el tenso choque vivido entre ambos. Sin embargo, lejos de amedrentarse, el duque responde con una advertencia demoledora que podría cambiar el destino de Vera de forma inmediata: amenaza con acudir a la Guardia Civil para denunciar el supuesto secuestro de su hija.

Esta crítica situación obliga a Manuel a intervenir. El heredero se sincera parcialmente con Vera y le cuenta toda la verdad sobre su padre y las maniobras que está llevando a cabo en el palacio. A pesar de este ejercicio de honestidad, Manuel decide ocultarle un detalle clave para no alarmarla: la amenaza de la denuncia ante las autoridades. De forma paralela, el joven intenta proteger a Julieta después del fuerte choque que mantuvo con Ciro y ante el creciente peligro que representa el duque, obligando a su esposa a prometerle que no volverá a enfrentarse a él.

En el sector del servicio, la preocupación se acrecienta alrededor de Pía. El ama de llaves continúa completamente rota a nivel emocional tras haber sido incapaz de confesar a Curro que Leocadia estuvo implicada en la muerte de Jana antes de la marcha de este. Aunque Teresa intenta brindarle su ayuda, choca frontalmente con el hermetismo de Pía, quien se muestra incapaz de abrirse sobre el origen de su sufrimiento. La presión sobre ella se multiplica cuando Cristóbal le lanza un ultimátum definitivo: un solo fallo más bastará para su despido inmediato, una situación de extrema gravedad dado su estado límite.

Por otro lado, el plano sentimental de los habitantes del palacio también sufre variaciones. Martina comienza a asumir que, pese a mantener una gran amistad con Jacobo, la relación sentimental entre ambos se ha deteriorado profundamente. El propio Jacobo se sincera al respecto con Adriano, confesándole que no atraviesan un buen momento, ante lo cual Adriano intenta animarle a pesar de sus propios sentimientos de culpa y de la evidente incomodidad de la conversación.

Finalmente, el gran terremoto del capítulo se produce en torno a Leocadia, quien empieza a notar cómo se desmorona su autoridad en palacio. En busca de refugio emocional, la señora se acerca a Cristóbal y, en un momento inesperado, besa al mayordomo para encontrar consuelo. Este gesto tiene consecuencias fulminantes, ya que Lorenzo resulta ser testigo directo de la escena, abriendo una gran incógnita sobre cómo utilizará este importante descubrimiento en la guerra interna que atraviesa La Promesa.