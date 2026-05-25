El santoral católico celebra hoy, 26 de mayo, a Santa Mariana de Jesús de Paredes, una mística de Quito que se hizo célebre por su vida de oración y caridad. La Iglesia la recuerda por la profundidad de su experiencia espiritual y por el impulso que dio a la vida religiosa.

Este martes cae en el calendario litúrgico bajo el contexto de las conmemoraciones de santos, sin que necesariamente coincida con un gran ciclo propio. Aun así, el día es especialmente significativo para quienes siguen la tradición mariana y la devoción a una santa vinculada al contexto colonial del siglo XVII en Ecuador.

Santa Mariana de Jesús de Paredes

Mariana de Jesús de Paredes (también llamada con frecuencia Mariana de Jesús) es una de las figuras más conocidas de la espiritualidad en el territorio de la actual República del Ecuador, donde su vida dejó huella duradera. Nacida en la época de la expansión misionera y del arraigo de la vida religiosa, su testimonio se entiende mejor en el ambiente religioso de Quito, con una fuerte presencia de prácticas de piedad.

De su biografía destaca su reputación como mística, con una vida centrada en la oración, la penitencia y el servicio al prójimo. Su figura se relaciona especialmente con la devoción mariana, que marcó su identidad espiritual y su manera de vivir la fe.

En la historia religiosa, también se recuerda su vinculación a la fundación y consolidación de comunidades: su legado está ligado al nacimiento y desarrollo de la vida religiosa bajo el carisma de su experiencia. Por eso, muchos fieles conectan su memoria con la espiritualidad mariana y con la perseverancia en la práctica cristiana cotidiana.

Quienes la veneran suelen acercarse a su intercesión por temas como la oración perseverante, la formación de la conciencia y la fidelidad en el compromiso religioso. Su figura, firmemente situada en la historia del siglo XVII, sigue siendo un referente de vida interior en diálogo con el servicio.

Otros santos que se celebran el 26 de mayo

San Andrés Kaggwa : mártir ugandés, asociado al testimonio cristiano en Uganda .

: mártir ugandés, asociado al testimonio cristiano en . San Berengario de Saint-Papoul : obispo francés vinculado a Saint-Papoul .

: obispo francés vinculado a . San Carlos de Saint-Anthony : santo carmelita o de tradición franciscana según el contexto hagiográfico, recordado por su vida de consagración .

: santo carmelita o de tradición franciscana según el contexto hagiográfico, recordado por su vida de . San Desiderio de Vienne : obispo de Vienne , ejemplo de solicitud pastoral.

: obispo de , ejemplo de solicitud pastoral. San Eleuterio : santo con devoción histórica en la tradición, recordado por su testimonio.

: santo con devoción histórica en la tradición, recordado por su testimonio. San Felicísima de Todi : mártir venerada en Todi , vinculada a la tradición de las primeras persecuciones.

: mártir venerada en , vinculada a la tradición de las primeras persecuciones. San Felipe Neri : figura de la espiritualidad cristiana conocida por el impulso de la vida orante y comunitaria.

: figura de la espiritualidad cristiana conocida por el impulso de la y comunitaria. San Fugacio : santo venerado por su ejemplo de fidelidad cristiana.

: santo venerado por su ejemplo de fidelidad cristiana. San José Chang Song-jib : mártir coreano, vinculado a la persecución contra los cristianos en Corea .

: mártir coreano, vinculado a la persecución contra los cristianos en . San Lamberto de Vence : obispo de Vence , recordado por la atención pastoral y la fortaleza cristiana.

: obispo de , recordado por la atención pastoral y la fortaleza cristiana. San Pedro Sanz y Jordá : santo vinculado a la historia de la Iglesia en España , recordado como testigo de su fe.

: santo vinculado a la historia de la Iglesia en , recordado como testigo de su fe. San Ponciano Ngondwe : mártir de Malaui , conocido por el testimonio cristiano bajo persecución.

: mártir de , conocido por el testimonio cristiano bajo persecución. San Prisco de Auxerre y compañeros : mártires de Auxerre , recordados como grupo de testigos.

: mártires de , recordados como grupo de testigos. San Simetrio de Roma : santo romano venerado en la tradición cristiana.

: santo romano venerado en la tradición cristiana. Beato Andrés Franchi : beato asociado a la historia religiosa de su tiempo por su vida ejemplar.

: beato asociado a la historia religiosa de su tiempo por su vida ejemplar. Beato Francisco Patrizi: beato recordado por su testimonio cristiano y vida de servicio.

Devoción popular a Santa Mariana de Jesús de Paredes

En la tradición católica, la memoria de Santa Mariana de Jesús de Paredes suele asociarse a prácticas concretas: la oración mariana, la lectura de testimonios edificantes de su vida y la petición de gracia para la perseverancia en el seguimiento de Cristo. En muchos hogares y comunidades, su festividad del 26 de mayo impulsa momentos de recogimiento, especialmente cuando se busca fortalecer la vida interior y el compromiso solidario con los demás.