Los carburantes registran ligeras bajadas en varias zonas del país, aunque persiste la inestabilidad en los surtidores debido a la volatilidad del mercado internacional y las tensiones geopolíticas

El precio de la gasolina y el diésel en España mantiene una tendencia de cierta inestabilidad, manifestando notables oscilaciones entre las diferentes estaciones de servicio del territorio nacional. Tras encadenar varios meses con registros elevados, los importes de los combustibles han experimentado ligeros descensos en determinadas áreas geográficas. A pesar de este leve alivio, el repostaje continúa representando una de las partidas de gasto más significativas para las economías de los conductores españoles.

La cuantía final que se abona por el carburante se encuentra sujeta a múltiples variables, entre las que destacan la ubicación de la estación de servicio, la empresa comercializadora y los aditivos específicos empleados en el producto. Ante este escenario disperso, los usuarios han adoptado de forma habitual conductas de ahorro orientadas a la optimización de sus recursos, tales como la comparación exhaustiva de las tarifas vigentes, la planificación pormenorizada de los trayectos automovilísticos o la elección de los puntos de venta más económicos.

A la coyuntura doméstica se añade un factor de incertidumbre procedente del mercado internacional. Las actuales tensiones geopolíticas en Irán ejercen un impacto directo sobre los procesos de producción y los canales de transporte de petróleo. Si bien España no mantiene una dependencia directa respecto a la citada ruta logística, cualquier alteración o contracción en el volumen de la oferta mundial de crudo acaba por trasladarse, de manera indefectible, a las tarifas que marcan los surtidores de las gasolineras nacionales.

Tarifas medias de los carburantes en la Península y Baleares

Durante la jornada de hoy, martes 26 de mayo, los precios medios de venta al público en las estaciones de servicio ubicadas en la Península y el archipiélago balear se sitúan en los siguientes valores por litro:

Sin Plomo 95: 1,573 €/l

1,573 €/l Sin Plomo 98: 1,748 €/l

1,748 €/l Gasóleo A: 1,682 €/l

1,682 €/l Gasóleo A+: 1,773 €/l

1,773 €/l Gasóleo B: 1,357 €/l

1,357 €/l Gasóleo C: 1,423 €/l

Comparativa de precios entre las principales enseñas del mercado

El análisis detallado por empresas distribuidoras revela diferencias de consideración entre los operadores tradicionales y las denominadas estaciones de servicio de bajo coste o asociadas a grandes superficies comerciales. Los costes medios asignados a cada firma para el día de hoy se desglosan a continuación:

Repsol

Sin Plomo 95: 1,617 €/l

Sin Plomo 98: 1,747 €/l

Gasóleo A: 1,688 €/l

1,688 €/l Gasóleo A+: 1,665 €/l

Moeve

Sin Plomo 95: 1,589 €/l

Sin Plomo 98: 1,687 €/l

Gasóleo A: 1,644 €/l

1,644 €/l Gasóleo A+: 1,722 €/l

BP

Sin Plomo 95: 1,546 €/l

Sin Plomo 98: 1,683 €/l

Gasóleo A: 1,566 €/l

1,566 €/l Gasóleo A+: 1,661 €/l

Galp

Sin Plomo 95: 1,547 €/l

Sin Plomo 98: 1,688 €/l

Gasóleo A: 1,691 €/l

1,691 €/l Gasóleo A+: 1,677 €/l

Shell

Sin Plomo 95: 1,547 €/l

Sin Plomo 98: 1,670 €/l

Gasóleo A: 1,606 €/l

1,606 €/l Gasóleo A+: 1,694 €/l

Alcampo

Sin Plomo 95: 1,415 €/l

Sin Plomo 98: 1,557 €/l

Gasóleo A: 1,527 €/l

1,527 €/l Gasóleo A+: 1,566 €/l

BonArea

Sin Plomo 95: 1,401 €/l

Sin Plomo 98: 1,426 €/l

Gasóleo A: 1,471 €/l

Ballenoil

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Sin Plomo 95: 1,437 €/l

Gasóleo A: 1,572 €/l

1,572 €/l Gasóleo A+: 1,561 €/l

La revisión de estas cifras constata que completar el llenado del depósito de los vehículos se mantiene como una carga financiera notable para el presupuesto doméstico, consolidando la rutina de verificar los precios e intermediar los repostajes como un hábito de obligada ejecución para los consumidores.

El papel del crudo Brent como indicador de referencia

En la determinación de los costes de la energía juega un papel fundamental el denominado petróleo Brent. Esta variedad de crudo se posiciona como uno de los principales patrones de referencia a escala global y ejerce la función de indicador de base para estipular el precio del petróleo en las plazas financieras internacionales. Su extracción se localiza en los yacimientos del Mar del Norte, en el espacio geográfico comprendido entre el Reino Unido y Noruega. Su cotización bursátil se emplea como benchmark de cumplimiento genérico para la mayor parte del petróleo objeto de transacción comercial en los mercados de Europa, África y Oriente Medio.

Desde el punto de vista técnico, el Brent se define como un hidrocarburo relativamente ligero y caracterizado por poseer un bajo contenido de azufre. Dichas propiedades físico-químicas simplifican de manera notoria las posteriores operaciones de refinado en las instalaciones industriales, circunstancia que apuntala su utilización como guía métrica constante en los mercados del sector energético.

La trascendencia última de este indicador radica en su capacidad para determinar la tendencia general del precio del petróleo en todo el planeta. Los movimientos al alza o a la baja de su cotización influyen de forma directa en el coste de los combustibles comerciales, los servicios de transporte y el suministro de energía. De manera habitual, un incremento en la cotización del Brent se traslada a los precios de venta al público de la gasolina y el diésel, ejerciendo al mismo tiempo una presión inflacionaria sobre la economía interna. Por el contrario, cuando este indicador experimenta un descenso, se produce un alivio en los costes de la energía. Por este motivo, los distintos ejecutivos gubernamentales, las corporaciones empresariales y las entidades del mercado financiero monitorizan con regularidad su evolución, al operar como un termómetro de la coyuntura económica y de la estabilidad geopolítica del entorno internacional.