La formación política remite una carta al presidente del ente público y al director del espacio denunciando el uso de insultos y lenguaje soez en un medio financiado con recursos públicos, mientras el periodista defiende el interés informativo de la intervención

MADRID. El grupo político Más Madrid ha presentado una queja formal dirigida a la dirección de Radio Televisión Madrid y al periodista Antonio Naranjo, director y presentador del espacio que se emite en el horario del access prime time, a raíz de las intervenciones del líder de Desokupa, Daniel Esteve. La formación liderada por Mónica García y Manuela Bergerot cuestiona los criterios de selección de los colaboradores y señala que la presencia de Esteve perjudica la credibilidad del servicio público y deteriora el debate democrático. Por su parte, el comunicador ha defendido la validez de su criterio profesional basándose en el estricto interés informativo de la comparecencia.

La carta de Más Madrid a la dirección del ente público

El portavoz de Más Madrid en la Comisión de Control de RadioTelevisión Madrid, Pablo Padilla Estrada, ha sido el encargado de remitir la misiva al presidente de la corporación autonómica, José Antonio Sánchez, así como al propio Antonio Naranjo. En el escrito, el representante de la formación expresa la preocupación de su partido por el tono y el desarrollo de determinadas intervenciones acontecidas de forma reciente en el formato televisivo titulado El Análisis: Diario de la Noche.

Según argumenta la formación en el texto de la circular, el carácter de medio público de la emisora obliga a que los espacios dedicados al debate y la opinión mantengan unos estándares mínimos fundamentados en el respeto, la profesionalidad y el rigor. La reclamación detalla de manera específica las dos últimas apariciones de Daniel Esteve en dicho programa, fechadas el pasado 29 de abril y el miércoles 20 de mayo. En esta última ocasión, el presentador estableció una conexión en directo con Esteve para recabar su posicionamiento en torno a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante la presentación del invitado, Naranjo introdujo al líder de Desokupa como «amigo de Víctor de Aldama», omitiendo referencias a la organización que encabeza. En el transcurso de su intervención, Esteve vertió críticas hacia el Ejecutivo central presidido por Pedro Sánchez y empleó el término «una caterva de feladores» para referirse a los socios de la coalición gubernamental. Desde Más Madrid califican este vocabulario de inadmisible y recuerdan que coincide temporalmente con los incidentes de este sábado, jornada en la que el activista agredió a un reportero de La Sexta Noticias mientras este intentaba formular preguntas a Víctor de Aldama en una manifestación convocada en la capital.

Dudas sobre el cumplimiento de la legislación de RadioTelevisión Madrid

El escrito firmado por Padilla Estrada sostiene que en diferentes emisiones de la cadena se han verificado descalificaciones, insultos y lenguaje soez impropios de un modelo de debate plural y constructivo. El portavoz subraya la dificultad de comprender los criterios para elegir a supuestos expertos o colaboradores cuya trayectoria, afirma, se vincula a conductas intimidatorias y agresivas alejadas de los principios de convivencia que deben regir un medio financiado con fondos públicos.

Asimismo, la formación subraya la existencia de dudas razonables sobre el cumplimiento de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radiotelevisión Madrid. En concreto, el documento alude al apartado V del artículo 4, relativo a la obligatoria separación entre la información y las opiniones, junto con la correcta identificación de quienes sustentan estas últimas de acuerdo con los límites constitucionales. A juicio de Más Madrid, la confluencia de información, opinión y espectáculo confrontativo menoscaba el servicio público y no puede justificarse bajo el amparo de la libertad de expresión para permitir la difusión de bulos o delitos de odio. La carta concluye solicitando medidas para evitar futuras participaciones de Esteve y formula preguntas directas al ente sobre las razones de su contratación.

Antonio Naranjo defiende el valor informativo de la entrevista

La respuesta del periodista Antonio Naranjo se ha producido a través de su cuenta oficial en la red social «X». El director de El Análisis: Diario de la Noche ha ratificado su postura editorial y ha cuestionado la actitud de las formaciones de izquierda, argumentando que la consulta a Esteve sobre su relación con Aldama poseía un indudable peso informativo en la coyuntura política actual.

Naranjo ha criticado de forma directa la gestión de la televisión pública nacional (RTVE), acusando al PSOE y a Más Madrid de mantener una doble vara de medir respecto a los invitados de los medios de comunicación. En su argumentación, el comunicador ha señalado que estos partidos avalan la presencia en la televisión del Estado de activistas y defensores de Otegi, añadiendo que resulta llamativo que quienes incorporan a las pantallas a personas que formulan denuncias falsas o atacan a la prensa pretendan decidir qué colaboradores pueden comparecer en otros medios. El periodista ha concluido su exposición reafirmando su independencia frente a las críticas recibidas.