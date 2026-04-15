El capítulo 814 de este miércoles, 15 de abril, llega marcado por la crisis institucional en palacio. Mientras Manuel fracasa en su negociación con el duque, Alonso intenta evitar la marcha definitiva de María Fernández.

La tensión alcanza cotas máximas en ‘La Promesa’. Tras una semana de rupturas y conflictos de reputación, el episodio de este miércoles sitúa a los habitantes del palacio frente a decisiones irreversibles. La planta noble y la del servicio se entrelazan en una jornada donde las alianzas se rompen y los despidos inesperados prometen alterar el orden establecido por los marqueses de Luján.

El pulso entre Manuel y el duque de Carril

Uno de los grandes focos de este capítulo reside en el enfrentamiento diplomático entre Manuel y el duque de Carril. A pesar de los intentos del joven Luján por mediar en los asuntos contractuales, el duque se muestra inflexible y rechaza tajantemente la petición de Manuel de anular el contrato de Ciro. Esta negativa deja a Manuel en una posición comprometida y con escaso margen de maniobra.

Paralelamente, el plan de Teresa para ocultar a Vera comienza a presentar fisuras. Aunque fingieron que la joven estaba enferma para evitar un encuentro fortuito con su padre durante su visita al palacio, Cristóbal empieza a notar su prolongada ausencia en la planta noble, lo que podría desencadenar un descubrimiento inminente.

Jacobo toma una decisión drástica contra Petra

La situación de Martina, asediada por las críticas de la prensa y sin el apoyo de Alonso, ha llevado a Jacobo a tomar las riendas del asunto. En un giro de guion absoluto, Jacobo decide bajar a la planta de servicio para ejecutar el despido de Petra, convencido de que es la única vía para salvar la reputación de Martina. Esta decisión promete generar un terremoto en el servicio, dada la influencia y el historial de la veterana ama de llaves.

Mientras tanto, en las dependencias de los criados, la tristeza se apodera del ambiente. María Fernández, firme en su decisión de dimitir, comienza a empacar sus pertenencias. Pese a las advertencias de Samuel y los intentos desesperados de Carlo por retenerla, la doncella parece decidida a partir. Sin embargo, será el propio marqués de Luján, Alonso, quien intervenga personalmente para intentar convencerla de que se quede, recordándole que es considerada parte de la familia.

Rupturas, culpas y conflictos sentimentales

El terreno amoroso no ofrece tregua en este episodio 814. Curro y Ángela sufren las consecuencias de su reciente ruptura, obligando a Pía y Julieta a ejercer de confidentes y consuelo para ambos por separado. Por otro lado, Adriano, consumido por la culpa ante los problemas que ha causado a Martina, decide poner distancia de por medio para no perjudicarla más.

Finalmente, la relación entre Pía y Ricardo atraviesa su momento más crítico. Aunque Santos manifiesta su deseo de que la pareja se reconcilie, sus constantes riñas públicas han llegado a tal extremo que Cristóbal se ve obligado a reprenderlos formalmente, evidenciando una fractura que parece cada vez más difícil de reparar.